Święto kina znów w Lublinie. Pełny program 16. Lubelskiego Festiwalu Filmowego

Lubelski Festiwal Filmowy to jeden z największych i najstarszych w kraju festiwali kina niezależnego. Jego historia sięga 2007 roku, kiedy po raz pierwszy wręczono słynne już statuetki Złotych Mrówkojadów.



Na przestrzeni lat nagrody odbierali w Lublinie uznani dziś twórcy filmowi z kraju i zagranicy, m.in. Kuba Czekaj, Grzegorz Zariczny, czy Cesar Diaz Melendez. Ten ostatni 7 lat temu otrzymał nagrodę Grand Prix konkursów filmów krótkometrażowych za 3-minutowy film "Zepo", a dziś współpracuje m.in. z legendarnym Guillermo del Toro przy produkcji "Pinokio" dla Netfliksa.



Filmy z całego świata w Lublinie



16. edycja Lubelskiego Festiwalu Filmowego zostanie zorganizowana w dniach 18-26 listopada. Wszystkie seanse oraz wydarzenia towarzyszące będą się odbywały w Centrum Kultury w Lublinie.



O statuetkę Złotego Mrówkojada powalczą filmy aktorskie, dokumentalne, animowane i eksperymentalne. Konkurs "Fokus" podzielony będzie na 8 bloków tematycznych: Pełny Metraż oraz krótkie metraże - Animacja, Dokument, Dzieci, Emocje, Eksperyment, Pomysł i Temat.



W programie tegorocznego festiwalu znalazło się ponad 150 filmów z całego świata. Obok projekcji konkursowych znajdą się również pokazy tematyczne, w tym autorskie cykle "Off na świecie", "Zoom na emigrację" czy "Świat kobiet".



- Nowością będzie blok skupiający się na niezwykłości różnych zakątków naszego kraju, noszący w tym roku nazwę "Świat w OFFie". Projekt powstał we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. W jego ramach odbędą się panele dyskusyjne poświęcone city placementowi w filmie oraz turystyce kulturalnej w różnych krajach świata i wyzwaniach związanych z pandemią - opowiadają organizatorzy festiwalu.



Jedną z ciekawostek festiwalowych będzie też specjalny seans połączony z kolacją inspirowaną filmem. To będzie połączenie dwóch doświadczeń: kinowego i kulinarnego.



Zdobywca Złotego Lwa w jury



W tym roku laureatów Złotych Mrówkojadów wyłoni jury złożone z cenionych filmowców. Wśród nich znajdą się: scenarzystka i reżyserka, Przewodnicząca Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Magdalena Wleklik; montażysta filmów realizowanych m.in. przez HBO i Netflix - Hubert Pusek oraz reżyser animacji, performer i malarz, twórca nagrodzonego Złotym Lewem w Gdyni filmu "Zabij to i wyjedź z tego miasta" - Mariusz Wilczyński.



Tradycyjnie także publiczność będzie mogła wyłonić swojego laureata.



Nie tylko filmy



Lubelski Festiwal Filmowy to nie tylko projekcje, ale również ciekawe spotkania i warsztaty. W tym roku uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w zajęcia dubbingu, pisania scenariuszy czy tworzenia animacji poklatkowej.



Przedstawiciele szeroko rozumianej branży medialnej wezmą udział w panelach dyskusyjnych "Lublin Media Meetings". Celem spotkań będzie integracja różnych środowisk funkcjonujących w ramach mediów, wymiana doświadczeń i stymulowanie współpracy pomiędzy twórcami i organizatorami wydarzeń kulturalnych.



Performance o wolności na finał



Festiwal zakończą 26 listopada o godz. 19 gala wręczenia nagród oraz wyjątkowy koncert zespołu Czuła Obserwacja, do którego wizualizacje na żywo przygotuje przewodniczący tegorocznego jury – Mariusz Wilczyński. Będzie to performance zrealizowany specjalnie dla publiczności festiwalu, w ramach którego artyści będą improwizowali do tematu wolności.



Bilety: pokazy filmów z konkursu "Fokus: Pełny metraż" - 12 zł. Pokazy filmów krótkometrażowych z konkursów "Fokus" (z wyłączeniem "Fokus: Dzieci") - 8 zł. Karnet na wszystkie płatne pokazy filmów pełno i krótkometrażowych – 50 zł. Pozostałe pokazy i wydarzenia są bezpłatne.



18 listopada:

- godz. 16.30 - Lublin Media Meetings: City Placement, czyli jak wykorzystać potencjał miasta w filmie

- godz. 17 - Fokus: Temat cz. 1

- godz. 19 - Fokus: Pełny metraż

- godz. 19.30 - Fokus: Emocje cz. 1

- godz. 21.10 - System



19 listopada:

- godz. 11 - Fokus: Dzieci

- godz. 11 - Polsko-ukraińskie warsztaty dubbingu filmowego

- godz. 12 (online) - warsztaty scenariuszowe "Powrót do kina Wolność"

- godz. 13.30 - Rodzinne sprawy

- godz. 15.15 - Praca i sens

- godz. 15.30 - Filmowi Lubelacy: Adam Organista

- godz. 17 - Fokus: Temat cz. 2

- godz. 18 - Fokus: Pełny metraż

- godz. 19.15- Fokus: Animacja

- godz. 20 - Fokus: Pełny metraż

- godz. 20.50 - Granice wiary



20 listopada:

- godz. 11 - 75 lat SFR: Gwiazda Kopernika

- godz. 13 - Ojciec w OFFie

- godz. 15 - Miłość

- godz. 16 - Historia w kinie / Historia kina: Jerzy Kawalerowicz

- godz. 17 - Fokus: Dokument

- godz. 18 - Fokus: Pełny metraż

- godz. 18.30 - Fokus: Pomysł cz. 1

- godz. 20 - Spojrzenia na Ukrainę



21 listopada:

- godz. 17 - Świat kobiet

- godz. 17.45 - Fokus: Pełny metraż

- godz. 18.45 - Świat w OFFie

- godz. 20.30 - Improv Bezczelne Mrówkojady



22 listopada:

- godz. 12 (online) - Lublin Media Meetings: Turystyka Kulturalna - Praktyki, wyzwania, perspektywy

- godz. 17 - Animowany świat

- godz. 17.30 - Historia w kinie / Historia kina: Jerzy Kawalerowicz

- godz. 19 - Poza schematem

- godz. 19.30 - Fokus: Pełny metraż



23 listopada:

- godz. 17 - Zoom na migracje

- godz. 17.30 - Historia w kinie / Historia kina: Jerzy Kawalerowicz

- godz. 19 - Kulturowe konteksty

- godz. 19 (online) - Lublin Media Meetings: Młodzi a festiwale, czyli przyszłość branży

- godz. 19.30 - Fokus: Pełny metraż

- godz. 21 - Test z dorosłości



24 listopada:

- godz. 16 - Kino VR

- godz. 17 - Jak w domu?

- godz. 18 - 75 lat SFR: Nie-wieczorynki, czyli retrospektywa filmów dla starszych widzów

- godz. 18.30 - Fokus: Eksperyment

- godz. 18.30 - Lublin Media Meetings: Narracje przyszłości

- godz. 20 - Zabij to i wyjedź z tego miasta

- godz. 20.15 - Matka w OFFie



25 listopada:

- godz. 17 - Wiersze Marii Konopnickiej: warsztaty animacji dla dzieci cz. 1

- godz. 17 - Fokus: Pomysł cz. 2

- godz. 18 - Fokus: Pełny metraż

- godz. 19 - Fokus: Emocje cz. 2

- godz. 22 - Filmowy Pub Quiz



26 listopada:

- godz. 10 - Wiersze Marii Konopnickiej: warsztaty animacji dla dzieci cz. 2

- godz. 11 - 75 lat SFR: Nie tylko Reksio, czyli retrospektywa filmów dla dzieci

- godz. 14 - (Nie) jest za późno

- godz. 16 - Tożsamość

- godz. 19 - Nie-gala, czyli ogłoszenie laureatów 16. LFF oraz performance Mariusza Wilczyńskiego i Czułej Obserwacji