Koncert Charytatywny - Ramię w Ramię

Koncert odbędzie się 15 listopada w godzinach od 14.00 do 21.00 w galerii OLIMP w Lublinie.

Koncert stworzony jest z myślą o dzieciach, a młodych uczestników czeka świetna zabawa! Na scenie pojawią się znani i lubiani artyści – członkowie zespołu VOX, finalista 13. edycji The Voice of Poland Konrad Baum, zwyciężczynie The Voice Senior Siostry Szydłowskie, a także BlueLife Art, Krystyna Cugowska oraz Studio Wokalne i Rehabilitacji Głosu. Uczestnicy usłyszą również energetyczne brzmienia zespołu Carlos Band w projekcie „A Tribute to Santana", a o wyjątkową oprawę muzyczną zadba Lubelski Chór Muzyki Koncertowej. Całość dopełnią występy tancerzy ze Studia Tańca Dance Flow oraz uczniów Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia.

Ponadto poza koncertami przewidziane są atrakcje takie jak pokaz mody, animacje oraz profesjonalne pokazy baniek mydlanych. Nie zabraknie również agrafkowego studia, czyli materiałów dydaktycznych dla dzieci.