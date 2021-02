Razer Viper 8KHz: milisekundy dla graczy

"Opóźnienia są bardzo ważną częścią rozgrywki, znacząco wpływając na ogólne wrażenia z gry, a mimo tego, były pomijane przez wiele firm, które zbyt długo koncentrowały się tylko na zwiększaniu DPI. W przeciwieństwie do DPI, niższe opóźnienia, dzięki skróceniu czasu reakcji o cenne milisekundy, przynoszą korzyści wszystkim: od zwykłych graczy po profesjonalnych esportowców" - komentuje Alvin Cheung, senior vice president działu urządzeń peryferyjnych Razera.

A firma chwali się autorską technologią Razer HyperPolling, która debiutuje wraz z nową myszką Viper 8KHz.

"W konstruowaniu i testowaniu myszki wzięło udział wielu profesjonalnych zawodników oraz zwyczajnych graczy. Liczni z nich zauważyli znacznie płynniejsze i bardziej responsywne działanie podczas korzystania z technologii HyperPolling, którą zastosowano w nowej myszce do gier esportowych: Viper 8 kHz" - dodaje Alvin Cheung.

Częstotliwość raportowania (polling rate) to częstotliwość, z jaką urządzenie przesyła dane do komputera, standardem w tym segmencie urządzeń jest maksymalnie 1000 Hz (1000 razy na sekundę).

Technologia Razer HyperPolling wykorzystuje szybki mikrokontroler USB z częstotliwością raportowania na poziomie do 8000 Hz. Pozwala to Viper 8KHz na wysyłanie do ośmiu razy więcej danych na sekundę, skutecznie redukując opóźnienie wejściowe z 1 ms do zaledwie 1/8 milisekundy - czytamy w materiałach prasowych.

Technologia Razer HyperPolling może wysyłać więcej danych, by lepiej dopasować się do większej częstotliwości odświeżania monitora. W rezultacie opóźnienie między ostatnim raportem a renderowanymi na monitorze klatkami obrazu jest znacznie mniejsze w porównaniu z polling rate 1000 Hz. A to wszystko ma skutkować płynniejszym ruchem kursora oraz jego bardziej aktualną pozycją.

A co jeszcze znajdziemy w myszy Razer Viper 8KHz?

Są przełączniki optyczne Razera drugiej generacji z wytrzymałością do 70 milionów kliknięć.

Jest sensor optyczny Razer Focus+

Są ślizgacze wykonane z teflonu PTFE.

A dzięki Razer Synapse 3 można zmienić mapowanie ośmiu programowalnych przycisków, przypisać makra lub funkcje dodatkowe i zapisać wszystkie konfiguracje profili w wewnętrznej pamięci. I jest rzecz jasna podświetlenie (Razer Chroma RGB).

Specyfikacja myszy Razer Viper 8KHz:

• rzeczywista częstotliwość raportowania: 8000Hz (0,125ms)

• sensor optyczny: 20,000 DPI Focus+

• przyspieszenie: do 650 cali na sekundę (IPS)/akceleracja 50 g z najlepszą w branży dokładnością rozdzielczość 99,6 %

• przełączniki optyczne: Razer Optical Mouse Switches (2 generacja) o żywotności do 70 milionów kliknięć

• podświetlenie: Razer Chroma RGB z 16,8 milionem konfigurowalnych opcji kolorystycznych

• kabel Speedflex o długości 1.8 m

• wymiary: 126.73 mm (długość) X 57.6 mm (szerokość) X 37.81 mm (wysokość)

• waga: 71 g (bez kabla)