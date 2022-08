15 mln zł to o wiele za mało. Co z budową archeologicznego muzeum pod Hrubieszowem?

O tym, by w podhrubieszowskiej wiosce stworzyć Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego - Laboratorium Historiae Gothorum mówiło się od lat. Kiedy gmina Hrubieszów otrzymała na ten cel 13,5 mln zł z Polskiego Ładu, wydawało się, że wreszcie dojdzie do realizacji. Ale jednak inwestycja stanęła pod znakiem zapytania.

– Ciężko nieść, rzucić żal – tak o obecnej sytuacji mówi Remigiusz Dudek, inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Hrubieszów.

Samorząd, w ramach Polskiego Ładu, otrzymał na inwestycję 13,5 mln zł. Był gotów dołożyć jeszcze ok. 1,5 mln, by w sumie za nieco ponad 15 mln zrealizować ambitne zadanie.

Plan był taki, by w obecnej Wiosce Gotów w podhrubieszowskim Masłomęczu stworzyć nowoczesne muzeum. Projekt na dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek, którego trzy czwarte były zlokalizowane pod ziemią, a fundamenty na poziomie odkryć archeologicznych, jest gotowy od dawna. Zakładano, że powstaną w nim sale wystawiennicze, ale także część konferencyjna oraz zaplecze kuchenne. Całość miała zostać wkomponowana w obecnie istniejące zabudowania, czyli zrekonstruowane dawne, gockie chaty.

Niestety, gdy otwarte zostały złożone w przetargu oferty, okazało się, że planowany budżet to zdecydowanie za mało, jak na oczekiwania potencjalnych wykonawców. Najtańszy był gotów zrealizować zadanie za ok. 21, a najdroższy za grubo ponad 25 mln zł. – Zakresu prac zmienić nie możemy, bo na taki otrzymaliśmy pieniądze. Ale brakuje bardzo znaczącej kwoty. Nie wiem, czy uda się ją znaleźć w budżecie gminy – martwi się Dudek. Dodaje, że zrezygnować z wysokiego rządowego wsparcia byłoby szkoda, bo dotacja na poziomie ponad 13 mln zł to bardzo duże pieniądze.

Co teraz? – Na ten moment nie zapadła jeszcze decyzja, co z tym pierwszym przetargiem zrobimy. I kiedy ewentualnie ogłosimy kolejny – zastrzega Robert Palichleb, sekretarz UG Hrubieszów. Podkreśla, że póki co rządowe pieniądze nie przepadły. Samorząd miał obowiązek ogłoszenia przetargu w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania promesy. Ten termin został zachowany.

Tymczasem w zeszłym tygodniu ogłoszono już, że od 1 września Wioska Gotów w Masłomęczu będzie zamknięta dla zwiedzających. Możliwe będą tylko wizyty zorganizowanych grup, które wcześniej telefonicznie (pod nr: 600 890 922) umówią się na konkretny termin.

Jak długo ta sytuacja potrwa? Zakładano, że do momentu, gdy zrealizowana zostanie planowana na ok. 2 lata inwestycja. Mimo że przetarg nie został rozstrzygnięty, to goście indywidualni odwiedzać skansen w Masłomęczu mogą tylko do 31 sierpnia, w godz. 10-18, od wtorku do niedzieli. Bilet normalny kosztuje 8 zł, ulgowy połowę, za darmo wchodzą dzieci do 7. roku życia.