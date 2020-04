Koronawirus w Polsce i na świecie. Aktualne informacje [19 kwietnia]

9.20

Dzienny raport nt. koronawirusa Ministerstwa Zdrowie. Resort przypomina też, że od czwartku jest obowiązek zakrywania twarzy w miejscach publicznych.

9.05

W Hiszpanii ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa będą obowiązywały dłużej o dwa tygodnie – do 9 maja. Obecne obostrzenia mają być jednak złagodzone w przypadku nieletnich. Do tej pory tylko dorośli mogli wychodzić z domu w określonych przypadkach, takich jak konieczność udania się do pracy, wyjście po zakupy czy do apteki albo spacer z psem. Od 27 kwietnia taką możliwość mają mieć też dzieci.

8.30

Hiszpański taksówkarz był znany z rego, że pacjentów do szpitala zawoził za darmo. Pewnego dnia zamówiono ze szpitala. Kiedy kierowca wszedł do budynku szpitala, by zabrać pasażera, dostał owacje i kopertę z pieniędzmi.

In Spain, a taxi driver was known for taking patients to the hospital, free of charge.



One day, he got a call to pickup a patient from the hospital.



When he arrived, doctors and nurses surprised him with a standing ovation, plus an envelope of money.pic.twitter.com/t4m0aMVjoi