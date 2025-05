Do Chorwacji w 19 godzin pociągiem. W sam raz na wakacje

Pasażerowie do Chorwacji pojadą cztery razy w tygodniu, we wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Ceny promocyjnych biletów zaczną się już od około 200 zł. Pociąg będzie kursował do końca wakacji, a ostatni raz w tym roku odjedzie z Warszawy 29 sierpnia i z Rijeki 31 sierpnia. Bilety będą dostępne w kasach biletowych, aplikacji i na stronie internetowej PKP Intercity.

Jak informuje spółka kolejowa, pociąg do Chorwacji będzie odjeżdżał z Warszawy parę minut po godzinie 14:00. Pierwsze postoje będzie miał w Opocznie i Włoszczowie. Następnie przejedzie przez województwo śląskie zatrzymując się w Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Tychach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Chałupkach. W podróż do Chorwacji będzie można udać się także m.in. z Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi, Opola, Wrocławia czy Poznania dzięki przesiadce z innych pociągów PKP Intercity. Około godziny 22:00, po przejechaniu przez Czechy, skład PKP Intercity dotrze do Wiednia. To trasa obecnie kursującego międzynarodowego pociągu IC Sobieski. Skład zostanie wydłużony o dodatkowe wagony, które w stolicy Austrii zostaną odczepione i wyruszą dalej jako oddzielny pociąg. Po północy, na terenie Słowenii, pociąg zostanie połączony z nocnym pociągiem Istria z Budapesztu do Rijeki. Około 6:00 pociąg zatrzyma się w stolicy Słowenii – Lublanie. Następna stacja to Postojna. Przed stacją docelową pociąg stanie w Opatiji, miasta słynnego z pięknej roślinności śródziemnomorskiej i historycznych budynków odwołujących się do tradycji Riwiery Austriackiej. Skład do Rijeki dotrze po godzinie 9:00. Trasa kolejowa z Warszawy do Rijeki jest jedną z najdłuższych w Europie i wynosi 1240 km.

Pasażerowie będą mieli do wyboru kuszetkę, czyli wagon z miejscami do leżenia i dwa wagony z przedziałami drugiej klasy. Wszystkie wagony będą klimatyzowane. Między Warszawą a Wiedniem, w składzie będzie wagon restauracyjny Wars ze świeżymi posiłkami. W wagonie z miejscami do leżenia, z czteroosobowymi przedziałami, pasażerowie otrzymują poduszkę, koc i prześcieradła. W tym wagonie przez cały czas podróżni znajdują się pod opieką pracownika Wars. W pociągu będą mogły podróżować 172 osoby.

Sprzedaż biletów rozpocznie się w pierwszym tygodniu czerwca, a najtańszy z nich (na zwykły wagon z miejscem do siedzenia) ma kosztować 193 złote. Kolejny próg cenowy to 279 zł. Najtańszy bilet na kuszetkę ma kosztować 301 zł. Do Chorwacji jeździmy chętnie, w ubiegłym roku 1,2 mln Polaków udało się tam na wypoczynek. Na 21 mln turystów, którzy odwiedzili to państwo, byliśmy na czwartym miejscu po Niemcach, Słoweńcach i Austriakach.