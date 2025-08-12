Dożynki wojewódzkie 2025: nowe miejsce, a artyści dla młodych i starszych

Święto plonów w województwie lubelskim odbędzie się w niedzielę 7 września. Nowa lokalizacja to lotnisko przy ul. Sportowej w Świdniku.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego powoli odkrywa karty i prezentuje artystów, którzy wystąpią na tegorocznej imprezie. Pierwszym wiadomym zespołem jest Energy Girls - tworzy go grupa 5 utalentowanych artystek pochodzących z województwa lubelskiego. Zespół gra i komponuje muzykę taneczną o charakterze disco z brzmieniem mocnego rocka.

Wiadome, że oprócz Energy Girls wystąpi jeszcze dwa zespoły i artysta - UMWL starał się powoli odkrywac karty, jednak internauci zrobili to za nich i odgadli, kto jeszcze wystapi na tegorocznym święcie plonów.

Zespołami, które wystąpią będzie Lady Pank oraz IRA. Natomiast czwartym artystą będzie Skolim.

Jednak dożynki, to nie tylko koncerty. Na uczestników będzie czekać wiele innych atrakcji, które zainteresują dużych i małych, m.in. konkurs na najpięknięjszy wieniec dożynkowy, występy kapel ludowych czy jarmark produktów tradycyjnych.