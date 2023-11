Konkurs rozstrzygnięty. Lubelskie oczami dzieci i młodzieży

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Jego celem było zachęcenie ich do zainteresowania się tematyką Funduszy Europejskich i skierowanie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu dzięki środkom z Unii Europejskiej. Konkursowe zadanie polegało na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, wybranymi technikami,

– Wpłynęło aż 421 prac plastycznych. Każda przedstawia jakiś projekt, czy to Park Zdrojowy w Nałęczowie, czy też Klasztor Dominikanów w Lublinie – mówiła podczas uroczystego ogłoszenia wyników Anna Brzyska, dyrektor Departament Zarządzania Programami Regionalnymi, która zasiadała w konkursowym jury.

– Wydaje się wszystkim, że konkursy plastyczne w urzędzie marszałkowskim, czy też w jakiejś innej instytucji samorządowej, to jest coś dziwnego? Nie! My łączymy piękno, które dzieci potrafią wyrazić plastycznie z tym, co urząd marszałkowski robi w swoim najważniejszym zadaniu, redystrybucji środków unijnych – podkreślił Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.