Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19

Autor: Zdjęcie autora PAP
(fot. Jacek Szydłowski/ archiwum)

W poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i niektórych aptekach można bezpłatnie zaszczepić się na COVID-19. W poniedziałek rozpoczęły się planowe szczepienia. Szczepienie i szczepionka są bezpłatne.

W niektórych punktach można było przyjąć szczepionkę na COVID-19 już pod koniec ubiegłego tygodnia.

Osobom od 12. roku życia podawana jest jednodawkowa szczepionka Spikevax LP.8.1. (producentem jest Moderna). W przypadku osób z ciężkim niedoborem odporności podawane będą dwie dawki – druga w odstępie minimum dwóch miesięcy (decyduje o tym lekarz). Dzieci od szóstego miesiąca życia mogą być szczepione w dawce pediatrycznej tej samej szczepionki.

Poza refundowanym preparatem Moderny w aptekach lub w POZ można również zaszczepić się szczepionkami dostępnymi komercyjnie.

Na szczepienie przeciw COVID-19 można się zapisać w punkcie szczepień: przychodni POZ lub w aptece, która zawarła umowę z NFZ na realizację usługi szczepień, przez aplikację mojeIKP oraz na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Aktualizowana lista punktów szczepień jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zaszczep-sie-przeciw-covid-19-1. Pacjenci niepełnoletni zaszczepią się tylko w poradniach POZ.

Z publikowanego na rządowym portalu ezdrowie.gov.pl raportu o chorobach zakaźnych wynika, że w ostatnich tygodniach rośnie liczba osób chorujących na COVID-19. 8 września zanotowano 76 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a jeszcze miesiąc wcześniej było to niecałe 14 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Szczyt zachorowań w ubiegłym roku przypadł w połowie września, gdy jednego dnia wskaźnik zachorowań na COVID-19 wyniósł 141 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

W sezonie jesienno-zimowym 2024/2025 zaszczepiło się ponad pół miliona osób. W większości były to osoby w wieku senioralnym. Ponad 100 tys. osób, które zdecydowały się przyjąć szczepionkę, miało od 70 do 74 lat. W sezonie 2023/2024 na COVID-19 zaszczepiło się blisko 800 tys. osób.

 

 

