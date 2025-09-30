4 promile we krwi i zero wyobraźni

Prawie cztery promile alkoholu w organizmie miała 42-letnia mieszkanka Lublina, która wsiadła za kierownicę hondy. Najpierw uderzyła w dwa zaparkowane samochody, a następnie zakończyła jazdę na drzewie przy ul. Kleeberga. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek (29 września) przed godziną 13.
– Jak wynikało ze zgłoszenia, kompletnie pijana kobieta miała doprowadzić do stłuczki z dwoma pojazdami i wjechać w drzewo na osiedlowym parkingu – informuje podinsp. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
Na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu drogowego. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca miała w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Kobieta natychmiast straciła prawo jazdy.
Wkrótce 42-latka usłyszy zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Za takie przestępstwo grozi jej do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka kara finansowa.