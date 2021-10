Łańcuchy i kłódki. Ogród Saski już zamknięty

Wiatr tak silny, że złamał latarnię. "Skutek obsikiwania przez pieski"

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma zamiar zwrócić się do zakładu energetycznego o przegląd wszystkich latarni, które znajdują się na jej terenie. To skutek wypadku, do którego doszło w ostatni czwartek. Przy Lubelskiej skorodowany słup przewrócił się na zaparkowane obok auto.