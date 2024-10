Leczą już 80 lat. Lubelski Szpital Wojskowy obchodzi jubileusz

Szpital Wojskowy funkcjonuje od 1944 roku w gmachu przy Al. Racławickich w Lublinie, a decyzją ministra obrony narodowej od 2011 roku działa jako 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ. Przez te lata, placówka sukcesywnie się rozwijała, przechodząc kolejne remonty i otwierając nowe oddziały.

- Pamiętam, jak przyszedłem do pracy, było to 21 lat temu. Zaczynałem oczywiście jako zwykły lekarz. Patrząc na to wszystko, jak ten szpital funkcjonował 21 lat temu, a dzisiaj, jest ogromna różnica. Wcześniej nie było tylu remontów, możliwości leczenia i przede wszystkim diagnostyki, bo to się najbardziej zmieniło, czyli możliwości leczenia i diagnostyki w szpitalu – mówi płk rez. dr n. med. Piotr Poznański, ordynator Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym oraz zastępca komendanta Szpitala Klinicznego ds. Lecznictwa w 1 WSK. – Teraz sprzęt jest nowoczesny, a w planach zakup nowego rezonansu 3-teslowego. Jest nowa neurochirurgia, rozrosła się urologia, bardzo prężnie działa kardiologia, także to są nasze takie wizytówki szpitala – dodaje.