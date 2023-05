Lublin. Będą utrudnienia w ruchu. To przez strażaków

Motor szykuje się do meczu z Radunią Stężyca, czyli kadra prawie pełna

Do najbliższego meczu z Radunią Motor przystąpi niemal z pełną kadrą. Z zespołem ćwiczą już tak naprawdę wszyscy zawodnicy. Do gry na razie nie są przewidziani jedynie: Damian Sędzikowski i Borys Kisiel. Wygląda na to, że na sobotnie zawody (godz. 17) reszta będzie gotowa.