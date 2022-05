Lublin. Decyzja w sprawie ul. Pasiecznej nie tak od razu

Szturm na rządowe czynszówki. Mieszkanie Plus tylko dla nielicznych

Mieszkań jest 96, a chętnych do tego, aby się do nich wprowadzić wielokrotnie więcej. W czerwcu powinny być już opublikowane listy wnioskodawców z punktacją, jaką uzyskali na pierwszym etapie naboru. Ale to jeszcze nie zakończy całej procedury.