Lublin. Wyjątkowa wystawa wyjątkowego zegarmistrza

Antoni Norbert Patek to pochodzący z Lubelszczyzny pionier przemysłowej produkcji zegarków. To właśnie jego imię nadano dwudniowemu spotkaniu obfitującemu w wykłady, warsztaty oraz wystawę zegarów i zegarków. Zobaczyć można było też, jak działa wahadło Foucaulta służące ilustrowaniu ruchu obrotowego Ziemi. Lubelski projekt Wahadła Foucaulta, w odróżnieniu do innych wahadeł w Polsce, ma zmienną masę. Wahadło powstało z recyclingu, do jego budowy użyto tarcz hamulcowych, sztangi z siłowni i elementów znalezionych w ramach działań proekologicznych. Autorem projektu jest Ireneusz Maksim. Konstrukcja składa się z linki stalowej o długości 25 metrów i metalowego obciążnika o zmiennej masie od 20 do 28 kilogramów. Czas potrzebny na pełny obrót płaszczyzny wahań wahadła w LCK wynosi około 30 godzin, 46 min. i 30 sekund.

Dwudniowa konferencja zbiegła się niemal z 211. rocznicą urodzin wielkiego zegarmistrza.