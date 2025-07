Powstanie niecałe 200 metrów nowej drogi. Ułatwi ona nie tylko wjazd i wyjazd z osiedla, ale także poprawi się komunikacja ze szkołą podstawową nr 52.

Nowa ulica ma mieć nawierzchnię z kostki betonowej. Dodatkowo powstanie ścieżka rowerowa. Kierowcy będą zadowoleni, bo zyskają 38 miejsc parkingowych. Na nowej drodze przewiduje się ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Jest też kolejna dobra wiadomość. Miasto zaoszczędzi. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wyceniał początkowo tą inwestycję na 3,118 mln zł. Wygląda jednak na to, że przedłużenie ul. Królowej Bony będzie kosztować nawet milion złotych mniej niż zakładano.

Wpłynęło bowiem 6 ofert. Najdroższe to ponad 2,3 mln zł. Pozostałe to już koszty w granicach od 2,1 do 2,2 mln zł. Jest jednak jedna, która szczególnie zainteresuje Ratusz. Opiewa na jedyne 1,9 mln zł i została złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina. Jeśli oferta ta pozytywnie przejdzie ocenę urzędniczą, to właśnie to przedsiębiorstwo podejmie się prac.

Na realizację inwestycji przewidziano maksymalnie 12 miesięcy od podpisania umowy.