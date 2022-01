Lublin. Mieszkańcy mają już dość: Nasze domy to nie parking

Zirytowani mieszkańcy zapowiadają, że jeśli problemy będą się powtarzać, zaczną wzywać Straż Miejską. – Parking przy szkole jest na tyle duży, że wszyscy się tam zmieszczą, a krótki spacer do drzwi szkoły wyjdzie tylko na zdrowie – czytamy w liście mieszkańców, którzy mają dość tłumaczeń „ja tylko na chwilę”. – Prosimy tylko o nieutrudnianie nam życia przez leniwych rodziców i okazanie nam odrobiny szacunku przez parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych na szkolnym parkingu. Nasze domy to nie parking szkolny.

Urząd Miasta wyklucza zmianę organizacji ruchu na ul. Lisa. Tłumaczy, że jedyną receptą jest tu kultura i szacunek do przepisów.

– Sposobem na wyeliminowanie opisanej sytuacji, jaka ma miejsce na Lisa, jest przede wszystkim dyscyplina kierowców i przestrzeganie przepisów prawo o ruchu drogowym. Nie wydaje się, żeby zmiana organizacji ruchu rozwiązała problem, ponieważ to kierujący pojazdami, nie zwracają uwagi na to, by parkując pojazd nie zastawiać innych użytkowników dróg – stwierdza Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. – Jedynym rozwiązaniem mogłoby być ustawienie zakazu zatrzymywania się. Nie planujemy jednak takiego działania, ponieważ utrudniłoby ono bezpośredni dojazd do szkoły, a tym samym dowóz dzieci.