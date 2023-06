Muzyczne premiery w Lublinie. Można już kupować bilety na Lublin Jazz Festiwal

Jazzowe trendy w Lublinie



Celem realizowanej od 2009 roku inicjatywy jest prezentacja najciekawszych polskich i światowych projektów jazzowych. Na lubelskiej scenie przez lata występowali zarówno początkujący artyści, jak i najwybitniejsi przedstawiciele współczesnej sceny. Nie inaczej będzie w tym roku. Wśród gwiazd festiwalu będą m.in. młodzi laureaci ubiegłorocznego konkursu JAZZiNSPIRACJE, zespół superminimalism, jak też legendarni wykonawcy pokroju Steve'a Turre czy rodzimej Urszuli Dudziak.



Na początek: premiery



Odbywający się w całości w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) festiwal rozpocznie się 10 lipca. Na inaugurację tegorocznej odsłony organizatorzy zaproszą na dwa koncerty z cyklu „Lubelskie Premiery”.



10 lipca o godz. 20 na scenie wystąpi duet 7:7 Project, który zaprezentuje mieszankę muzyki klasycznej, awangardy i jazzu. W skład zespołu wchodzą Wiktoria Koziara na saksofonach i Maciej Chyży na puzonie basowym.



Drugiego dnia festiwalu, 11 lipca o godz. 20, zagra formacja TRANSatlantyk. - To nowy zespół na polskiej scenie muzycznej, odnoszący się w materii do muzyki wiejskiej, improwizowanej i transowego ambientu – opowiadają organizatorzy koncertu. Grupie w składzie Michał Żak , Ula Czerniak i Szymon Miśniak będzie towarzyszył Piotr Damasiewicz.



JAZZiNSPIRACJE



Od kilku lat ważnym elementem festiwalu jest konkurs JAZZiNSPIRACJE, który promuje muzyków młodego pokolenia, dając im możliwość wydania debiutanckiego albumu. Laureatów tegorocznej rywalizacji poznamy 12 lipca. W trakcie finałowego koncertu o godz. 19, przed szerszą publicznością zaprezentują się najlepsi młodzi wykonawcy.



W 2022 roku Grand Prix konkursu otrzymał zespół superminimalism. Doceniona na festiwalu formacja wydała właśnie swój debiutancki album „Prelude”. Młodzi artyści zainaugurują w tym roku program główny Lublin Jazz Festiwalu – 13 lipca o godz. 18. Będzie można usłyszeć premierowy materiał, ale nie zabraknie też improwizacji.



Muzyczne święto



Największe gwiazdy tegorocznego festiwalu zawitają do Centrum Kultury w dniach 13-16 lipca. Na początek, zaraz po wspomnianym koncercie grupy superminimalism, odbędzie się recital Urszuli Dudziak z okazji 80-tych urodzin. Legenda polskiej sceny, zachwycająca skalą głosu, występowała na najważniejszych scenach świata, w tym w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall oraz podczas Newport Jazz Festival.



- Podczas koncertu w Lublinie w repertuarze Urszuli Dudziak znajdą się ulubione piosenki artystki pochodzące z jej albumów studyjnych, jak i innych wykonawców jazzowych takich jak Ella Fitzgerald, Nina Simone, Bobby McFerrin – zapowiadają organizatorzy festiwalu.



Program główny zacznie się mocnym akcentem, ale atrakcji nie zabraknie przez cały weekend. Na lubelskiej scenie zagrają goście z Polski i zagranicy: zespół Zvanai z premierą płyty „Eastplaining” (14 lipca, godz. 19), austriacka formacja Purple is the Color (14 lipca, godz. 20.30), łącząca jazz z drum'n'bassem grupa Skalpel (14 lipca, godz. 22), Nezlamni Quartet z Ukrainy (15 lipca, godz. 19) czy jeden z najbardziej utalentowanych perkusistów w Wielkiej Brytanii – Richard Spaven, który z towarzyszeniem Ashleya Henry'ego, Yvesa Fernandeza oraz Tendayia zagra 15 lipca o godz. 20.30.



Finałowe koncerty zaplanowano na niedzielę, 16 lipca. W Centrum Kultury odbędą się dwa wyjątkowe wydarzenia. O godz. 18.30 wystąpi zespół Immortal Onion, reprezentujący nową falę polskiego jazzu. W Lublinie artyści zagrają z towarzyszeniem kompozytora i saksofonisty Michała Jana Ciesielskiego, z którym nagrali płytę „Screens”.



Na finał festiwalu zagra Steve Turre, jeden z najwybitniejszych światowych innowatorów jazzowych. Wirtuoz puzonu, grający również na nietypowym instrumencie, jakim jest concha, czyli muszla. Turre przez lata związany był z zespołem Saturday Night Live Band, współpracował m.in. z Rayem Charlesem, McCoyem Tynerem, Tito Puente czy Maxem Roachem.



W Lublinie Turre wystąpi z projektem „Generations”. Na scenie pojawią się także inni przedstawiciele amerykańskiej sceny jazzowej: Orion Turre, Davis Whitfield, Wallace Roney Jr., James Carter oraz Dishan Harper.



Nie tylko koncerty



Tradycyjnie już Lublin Jazz Festiwal będzie obfitował w różnorodne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich będzie wystawa prac finalistów Międzynarodowego Konkursu Plakatu We Want Jazz, który odbył się pod hasłem „Jaz Not War”. Ekspozycję będzie można podziwiać w Galerii OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej (budynek CK) od 10 do 31 lipca.



W Centrum Kultury będzie można także podziwiać wystawę archiwalnych plakatów Lublin Jazz Festiwalu (10-16 lipca), wziąć udział w improwizowanej sesji muzycznej (14 lipca, godz. 22) oraz uczestniczyć w brunchu na świeżym powietrzu z muzyką na żywo (15-16 lipca o godz. 11).



Bilety już dostępne



Znaczna część wydarzeń będzie bezpłatna dla uczestników. Za darmo będzie można wziąć udział chociażby w koncertach z cyklu „Lubelskie Prapremiery”, finale konkursu JAZZiNSPIRACJE czy atrakcjach towarzyszących. Bilety obowiązują jednak na wybrane koncerty z programu głównego festiwalu – występy gwiazd polskiej i światowej sceny.



Wejściówki na poszczególne koncerty dostępne są online w serwisie bilety24.pl. Bilety całodzienne oraz karnety festiwalowe można nabywać tylko w kasie Centrum Kultury w Lublinie.