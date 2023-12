Proces w sprawie głośnej prowokacji CBA. Co zeznała była urzędniczka?

We wtorek w Sądzie Rejonowym w Lublinie zeznawali kolejni kluczowi świadkowie w sprawie prowokacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Akcja służb miała na celu zdyskredytować byłych i obecnych miejskich urzędników. Śledczy uważają, że grupa osób domagała się 1 mln złotych łapówki w zamian za pomoc w załatwieniu budowy wieżowca o wysokości niemal 100 metrów.

Kluczowe zeznania byłej urzędniczki

Tym razem przed obliczem sądu stawiła się m.in. Ewa B., która w 2019 roku pełniła funkcję dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta, która nie zgodziła się na upublicznienie swoich danych i wizerunku. Jednak najciekawsze jest to, co przekazała sądowi.

W październiku 2019 roku urzędniczka Ewa B. uczestniczyła w spotkaniu w gabinecie prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka w sprawie inwestycji przy ul. Zana w Lublinie. W trakcie rozmowy inwestor, którym okazał się podstawiony agent CBA, roztaczał wizję budowy wieżowca. W Ratuszu był też obecny Piotr Kowalczyk, któremu prokuratura stawia zarzuty, wydające się, w obliczu zeznań kolejnych świadków prokuratury, coraz bardziej absurdalne.

- Inwestorom może się wydawać, że mogą robić, co chcą, ale to nie jest prawda. Ważny jest ład przestrzenny w mieście i przestrzeganie wszystkich przepisów prawa przy każdej inwestycji. W tym przypadku nie było nawet wstępnej koncepcji budynku. Inwestor stwierdził tylko, że chciałby bardzo wysoki budynek, taki jaki jest we Wrocławiu. Byłam tym trochę zdziwiona - zeznała przed sądem Ewa B.

Była dyrektor jasno stwierdziła, że takie spotkania z inwestorami i projektantami nie są niczym niezwykłym. Należą nawet do jej obowiązków. Takich spotkań z potencjalnym inwestorami było bardzo dużo. Co najważniejsze, wszystko odbyło się w ramach przepisów prawa.

Podstawiony agent CBA chciał wybudować przy ul. Zana wieżowiec. Sęk w tym, że uchwalony przez prezydenta z PiS miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zakładał maksymalnej wysokości budynku. Ewa B. nazwała ten plan „nieprecyzyjnym”.

- Powiedziałam, że w przypadkach kiedy plan nie precyzuje maksymalnej wysokości, to korzystam z opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Tam są wybitni architekci i urbaniści. Nie jest to formalność wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę, ale pomaga w ocenie takiej inwestycji. Ponadto czyni taki proces znacznie bardziej transparentnym. Spotkanie nie zakończyło się wiążącymi decyzjami - tłumaczyła w sądzie Ewa B.

Żadnej nieformalnej zgody nie było

Adwokaci Piotra Kowalczyka dociekali, czy były przewodniczący Rady Miasta Lublin na tym spotkaniu naciskał lub namawiał na coś Ewę B. Emerytowana urzędniczka jednoznacznie i stanowczo odpowiedziała, że nikt na nikogo “nie naciskał i na nic nie namawiał”.

Warto wspomnieć, że jednym z zarzutów prokuratury wobec Piotra Kowalczyka jest to, że domagał się nieformalnej zgody od urzędników na wybudowanie wieżowca. Co na to Ewa B.?

- Nie było niczego takiego. Nie było żadnego nakłaniania do jakiejś wyjątkowej procedury. Pan Piotr Kowalczyk powiedział nawet coś takiego, że nas, czyli urzędników nie powinno interesować ryzyko gospodarcze inwestora i oczywiste jest to, że najważniejsze jest poruszanie się w ramach przepisów prawa. Wtedy była mowa o MKUA. Nikt na nic nie naciskał. To była ogólna rozmowa - precyzuje Ewa B.

Tym samym Ewa B. potwierdziła wcześniejsze słowa prezydenta Krzysztofa Żuka i Małgorzaty Żurkowskiej, którzy również stwierdzili, że nikt nie dawał nieformalnej zgody na budowę wieżowca.

Czym jest opór społeczny?

Prokuratura czyni również jednym z zarzutów wobec Piotra Kowalczyka przełamywanie oporu społecznego. Tymczasem Ewa B. potwierdziła to o czym mówili wcześniejsi świadkowie.

- Opór społeczny występuje często przy różnych inwestycjach. Ludzie nie raz i nie dwa protestowali, czasem nie wiedząc dokładnie, na czym polega inwestycja. Spotykaliśmy się z nimi i wyjaśnialiśmy. Mieszkańcy czasem widzieli to po swojemu. Często to wyjaśnianie zmieniało ich obraz rzeczy. To było dobre działanie. Zawsze warto rozmawiać i przekonywać. Przełamywanie oporu społecznego to nic innego jak rzetelne informowanie o danej inwestycji - tłumaczyła była dyrektorka, dyskredytując tym samym zarzut prokuratorski.

Ewa B. była jednym z ostatnich kluczowych świadków wezwanych przez prokuraturę w procesie tzw. Zanagate. Do tej pory nikt nie potwierdził tez zawartych w akcie oskarżenia. Wielu obserwatorów tej sprawy wskazuje na to, że cała sprawa została poprowadzona w taki sposób, aby odwrócić uwagę od Mariusza P., krewnego Przemysława Czarnka i samego prominentnego polityka PiS.

Następna rozprawa odbędzie się w styczniu 2024 roku. Do sprawy wrócimy.