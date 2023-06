Szaleństwa na dachu. Sobota z Rivierą

Narodziny w zamojskim ZOO. Luśka została mamą. Nie tylko ona

Narodzin młodych z tego gatunku było już w historii zamojskiego ZOO co najmniej kilka. I choć nie jest to sensacja, to jednak pojawienie się kolejnej zebry równikowej ucieszyło wszystkich pracowników ogrodu. A to nie jedyne młode, jakie ostatnio przyszło tutaj na świat.