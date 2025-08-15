Urodziny Lublina: Przegląd Hejnałów Miejskich i przemarsz orkiestr

Ponad 40 trębaczy z całej Polski zagrało hejnały miejskie w Lublinie. To część uroczystości związanych ze świętowaniem 708. urodzin Lublina.
Za nami już 31. edycja Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie. Z balkonu Trybunału Koronnego można było w piątek (15 sierpnia) usłyszeć ponad 40 trębaczy grających tradycyjne hejnały polskich miast.
Był też barwny przemarsz trębaczy oraz Orkiestry Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” z Rynku Starego Miasta na plac Litewski.Tu złożono kwiaty przy pomnikach Unii Lubelskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza i Konstytucji 3 Maja.