Urodziny Lublina: Przegląd Hejnałów Miejskich i przemarsz orkiestr

Autor: Zdjęcie autora oprac. RAD
Ponad 40 trębaczy z całej Polski zagrało hejnały miejskie w Lublinie. To część uroczystości związanych ze świętowaniem 708. urodzin Lublina.

Za nami już 31. edycja Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie. Z balkonu Trybunału Koronnego można było w piątek (15 sierpnia) usłyszeć ponad 40 trębaczy grających tradycyjne hejnały polskich miast. 

Był też barwny przemarsz trębaczy oraz Orkiestry Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” z Rynku Starego Miasta na plac Litewski.Tu złożono kwiaty przy pomnikach Unii Lubelskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza i Konstytucji 3 Maja.

 

Na żywo hejnalista w szlacheckim kontuszu ma grać na ratuszowej wieży w trakcie majówki (od 28 kwietnia do 5 maja), a później od początku czerwca do końca sierpnia

Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską
HISTORIA

Lubelszczyzna: To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików

Latem 1920 roku Lubelszczyzna stała się areną wydarzeń, które przesądziły o losach Polski i Europy. To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików. O bitwach, mobilizacji mieszkańców i codziennym życiu w cieniu wojny opowiada prof. MIROSŁAW SZUMIŁO – historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: wniosek o świadczenie wspierające można złożyć samodzielnie – bez opłat i bez pośredników. Pomoc w wypełnieniu dokumentów zapewniają bezpłatnie pracownicy ZUS.
Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

W defiladzie (i paradzie morskiej na Helu) wzięło w sumie udział ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, 88 pocztów sztandarowych. Byli żołnierze z wojsk i struktur sojuszniczych.

InPost ChKS Chełm ma nowego przyjmującego, Aleksandra Nowika

InPost ChKS Chełm z nowym przyjmującym

InPost ChKS Chełm pozyskał przyjmującego Aleksandra Nowika.

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
ZDJĘCIA
galeria

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

Na placu Litewskim w Lublinie zakończyły się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 105. roczmicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

Objazdowe Zabawy Podwórkowe wracają. Bezpłatne animacje dla dzieci w trzech dzielnicach Lublina

Objazdowe Zabawy Podwórkowe wracają. Bezpłatne animacje dla dzieci w trzech dzielnicach Lublina

Już po raz dziesiąty Lublin zamieni się w wielkie podwórko pełne śmiechu, ruchu i wspólnych gier. Projekt „Objazdowe Zabawy Podwórkowe” to bezpłatne animacje dla dzieci i młodzieży, które w tym roku zagoszczą w trzech dzielnicach miasta – Czechowie Północnym, Czechowie Południowym i na Starym Mieście.
Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole
galeria

Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole

Sporo nowości, nie tylko związanych z decyzjami ministerstwa, czeka uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu w nowym roku szkolnym. Przy placówce dobiega końca realizacja ciekawej inwestycji z budżetu obywatelskiego.
Upojna wizyta nad jeziorem. Wracała z dzieckiem mając 3 promile alkoholu

Upojna wizyta nad jeziorem. Wracała z dzieckiem mając 3 promile alkoholu

41-letnia matka postanowiła spędzić letni dzień nad jeziorem z dwójką dzieci. Wypoczynek wymknął się spod kontroli i kobieta wracała autem mając we krwi ponad 3 promile alkoholu.

