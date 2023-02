Zmiany w MOPR. Z awizem na drugi koniec miasta?

– W tym roku przetarg na dostarczanie przesyłek nadawanych przez MOPR w Lublinie wygrała firma Speedmail. To ona jest odpowiedzialna za doręczanie wszelkich pism, zarówno dla pracowników MOPR jak i interesantów – informuje nas Czytelniczka. – Problem dotyczy wielu mieszkańców Lublina, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, bo nowy operator posiada obecnie tylko jeden punkt odbioru przesyłek awizowanych. Oznacza to, że wszystkie osoby, które znajdą w skrzynce awizo wystawione przez listonosza będą musiały po odbiór przesyłki udać się na ul. Kalinowszczyzna.

Nasza rozmówczyni podejrzewa, że wybór operatora podyktowany był wyłącznie najniższą ceną. – Jednak oszczędność MOPR-u odbywa się w tym wypadku kosztem mieszkańców – uważa.

Tego, że cena usługi była istotna MOPR się nie wypiera.

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, jako jednostka budżetowa, jest podmiotem zobowiązanym do oszczędnego, celowego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, a kryterium ceny jest jednym z kluczowych elementów wyboru danego wykonawcy w zamówieniach publicznych – przyznaje Magdalena Suduł, rzeczniczka lubelskiego MOPR. – Oferta Speedmail sp. z o. o. była o ponad 100 tys. zł tańsza od pozostałych ofert złożonych w postępowaniu.

Tłumaczy jednak, że przesyłki awizowane odbierać można w ośmiu punktach (ul. Kalinowszczyzna 26, ul. Romera 37 lok. 2, ul. Lubartowska 74, ul. Koralowa 10u/3, ul. Jantarowa 5, ul. Droga Męczenników Majdanka 53, ul. Legendy 2, ul. Konrada Wallenroda 13).

– Co istotne, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, niesamodzielni mieszkańcy w wieku senioralnym oraz osoby z niepełnosprawnościami, mające trudności w przemieszczaniu się mogą kontaktować się z Oddziałem Speedmail, pod numerem telefonu wskazanym na awizo i umówić powtórne doręczenie do miejsca zamieszkania – podkreśla Magdalena Suduł.