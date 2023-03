Pięć dziewczyn z V LO w Lublinie i ich walka o zdrowie psychiczne młodych. NIe chcą żeby to było tabu

W „Zwolnionych z teorii” udział biorą szkolne zespoły, które muszą liczyć od 2 do 10 osób. To zwykle uczniowie jednej klasy, chociaż niekoniecznie. To, co ich łączy to chęć rozwiązania społecznego problemu, który uważają za niezwykle ważny. A pomysły są bardzo różne. Ze statystyk tej edycji olimpiady wynika, że blisko 40 procent z nich zajęło się szeroko pojętą edukacją, a niespełna 19 procent – zdrowiem i sportem. Niewiele mniej podjęło działania na rzecz społeczności lokalnej (16,7 proc.), ekologii (13,4 proc.) oraz społeczeństwa obywatelskiego (9,8 proc.). Na liście znajdują się też projekty związane z kulturą (5,7 porc.) oraz przestrzenią miejską (1,9 proc.).

Każdy zespół (w tym roku to 13,5 tys. zaangażowanych osób), który zrealizuje projekt otrzymuje tytuł finalisty i międzynarodowy certyfikat z zarządzania. Podczas Wielkiego Finału wręczane są „Złote Wilki”, czyli nagrody dla najlepszych projektów społecznych w całym kraju.

Natalia, Kinga, Julia, Ineza i Aleksandra to uczennice V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej, które zajęły się problemem zdrowia psychicznego.

– Zdecydowałyśmy się stworzyć ten projekt ponieważ dostrzegamy jak bardzo pomijany jest temat zdrowia psychicznego w naszym otoczeniu. Zgłębiając tę tematykę, dowiedziałyśmy się, że z depresją zmaga się aż 350 mln ludzi. Dlatego uważamy, że niezbędne jest podniesienie świadomości na temat zaburzeń i chorób psychicznych zwłaszcza wśród ludzi młodych. Ważne jest też mówienie o sposobach radzenia sobie z własnymi emocjami. Chcemy, aby zdrowie psychiczne oraz wizyta u specjalistów nie była tematem tabu – mówią członkinie grupy „Świadome lęku” i dodają: – Ten rok jest wyjątkowy. Lublin jest Europejską stolicą Młodzieży. To doskonała okazja, aby mówić o rzeczach ważnych dla młodych ludzi, których problem zdrowia psychicznego dotyczy w sposób szczególny.

Projekt w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” obejmował też akcję „Przytul mnie w szpitalu”, w ramach której prowadzono zbiórkę artykułów umilających czas dzieciom i młodzieży przebywających w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.

– Jesteśmy szczęśliwe, że udało się uzbierać aż pięć dużych pudeł wypełnionych pluszakami, grami, artykułami plastycznymi, przyborami szkolnymi, czy kubeczkami. Te rzeczy na pewno pomogą w trakcie trudnej hospitalizacji – mówi Kinga. – Nasze działania obejmowały też prelekcje w Publicznej Szkole Podstawowej im Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli.

– W tej chwili rośnie liczba samobójstw wśród młodych ludzi. Coraz więcej z nas mierzy się z depresją. Oczywiście mówi się na ten temat ale wciąż jednak zbyt mało. W dodatku wciąż pokutuje przekonanie, że wizyta u psychiatry czy psychologa jest czymś niestosownym – mówi jedna z członkiń grupy. – Z własnym obserwacji widzimy, że osoby korzystające z takich form wsparcia wstydzą się i boją, że zostaną wyśmiane. Mamy nadzieję, że podczas takich spotkań zmienimy takie podejście. Dużo mówimy o stresie oraz jego przyczynach i skutkach oraz tym, jak sobie z nim radzić i gdzie szukać pomocy.

Uczennice „Piątki” w swoich mediach społecznościowych publikują też materiały poświęcone m.in. nerwicy żołądka, nerwicy lękowej, presji noworocznych postanowień, czy zespołu lęku uogólnionego.