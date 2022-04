Lubelskie. Mocne zarzuty dla nożownika. Zaatakował dwie kobiety

– Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 72–letniej mieszkanki Łukowa – mówi asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik łukowskiej policji. – W czwartek Sąd uwzględnił również wniosek prokuratury i policji i zastosował wobec 39–latka areszt tymczasowy – dodaje Józwik.

Teraz prokuratura rozpoczyna śledztwo przeciwko 39–latkowi z Łukowa. – Udało nam się ustalić, że tego samego dnia mężczyzna pobił 27–latkę nad Krzną – zaznacza rzecznik.

O motywach i dokładnych okolicznościach tych czynów policja na razie nie mówi.

Przypomnijmy: do szokujących zdarzeń doszło we wtorkowe południe przed blokiem przy ulicy Orzeszkowej. 72–letnia mieszkanka Łukowa myła okna w piwnicy. Niespodziewanie podbiegł do niej mężczyzna i dwa razy dźgnął ją nożem, w szyję i plecy. Zakrwawionej kobiecie udało się wejść na klatkę. Pierwszej pomocy udzielili jej sąsiedzi. 72–latka została hospitalizowana. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jeszcze tego samego dnia, kilkaset metrów od bloku policjanci odnaleźli nóż, którym zaatakowano kobietę.