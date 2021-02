Ekspertka z UMCS ocenia tarcia na prawicy. Konflikt permanentny bez groźby rozpadu

A czy nie jest tak, że tym konfliktom sprzyja kalendarz wyborczy? Po raz pierwszy od czterech lat w tym roku nie będzie żadnych wyborów, kolejne w skali całego kraju mają się odbyć dopiero za dwa lata. To może po prostu jest dobry moment na takie wewnętrzne przetasowania i poukładanie wzajemnych relacji na nowo?

– To mogłaby być jedna z przyczyn tego konfliktu. Ale proszę pamiętać, że w związku z pandemią nie funkcjonujemy w „normalnym trybie”. Obywatele zmęczeni są obostrzeniami, brakiem dostępności do szczepień, zdalną pracą i nauką, przez co próg ich zniechęcenia do polityki jest już niski. Nie jest więc to dobry czas, by wewnątrzpartyjne rozgrywki toczyć na oczach wyborców. Może to skutkować jeszcze większym obniżeniem zaufania do polityków i przekonaniem, że swoje interesy partyjne stawiają ponad dobro społeczeństwa. A w tym momencie ważne jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, udrożnienie systemu opieki zdrowotnej, wdrożenie reformy ochrony zdrowia i wsparcie dla przedsiębiorstw.

Ostatnie sondaże pokazują, że PiS może stracić samodzielną większość w Sejmie. To może być właśnie efekt konfliktów, o których mówimy?

– To jest jeden z czynników. Dochodzi do tego niezadowolenie związane z zarządzaniem państwem w kryzysie wywołanym przez pandemię. Kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek poparcia może być też przepływ elektoratu. Ostatnio z badań CBOS dowiedzieliśmy się, że w 2020 roku 30 proc. młodych Polaków deklaruje poglądy lewicowe. Ten odsetek wzrósł dwukrotnie i jest największy w historii, bo zazwyczaj w grupie wiekowej od 18 do 24 lat dominowały poglądy prawicowe. Nie bez znaczenie jest też fakt, że na scenie politycznej pojawił się nowy gracz, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni. To ruch dość eklektyczny, który zagrozi przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, ale może też przyciągnąć część wyborców, którzy ostatnio głosowali na PiS.