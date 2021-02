Uczniowie wracają do szkół. Na egzaminy

Zarówno maturzyści jak ósmoklasiści uczą się zdalnie. Kilkukrotnie już padały zapewniania, że to oni w pierwszej kolejności będą mogli wrócić do szkół by w należyty sposób przygotować się do czekających ich w maju egzaminów. Najpierw mówiło się o połowie lutego. Potem termin ten przesunięto na początek marca.

Ostatecznej decyzji wciąż jednak nie ma.

Pojawił się za to harmonogram próbnych egzaminów, które w reżimie sanitarnym uczniowie będą zdawać w szkołach.

Testy diagnostyczne

Próbne matury rozpoczną się testem z języka polskiego 3 marca. Dzień później uczniowie zmierzą się z matematyką, a 5 marca: z językiem angielskim. Przez kolejne dni, aż do 16 marca trwały będą egzaminy z kolejnych przedmiotów.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych egzamin z języka polskiego napiszą 17 marca. Przez dwa kolejne dni będą zmagali się z matematyką i wybranym językiem obcym nowożytnym.

– Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponuję, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna i dodaje, że wynik testów nie przekłada się na oceny, które zostaną wpisane do dzienników. Testy mają wyłącznie charakter informacyjny i mają pokazać uczniom, jaki materiał już opanowali, a co jeszcze muszą nadrobić.

Inaczej niż dotychczas

Tegoroczne matury i egzamin ósmoklasistów będą, w związku z epidemia koronawirusa i zdalnym nauczaniem, łatwiejsze niż dotychczas.

– Mamy pełnią świadomość tego, że wcześniej strajk nauczycielski, a następnie pandemia koronawirusa i nauczanie zdalne z wiosny tego roku oraz obecna sytuacja, która nie wiemy jeszcze ile będzie trwać doprowadziły do tego że uczniowie klas 8 i maturalnych nie byli w stanie, nie ze swojej winy, zdobyć takiej wiedzy, którą zdobyliby gdyby nauka odbywała się w sposób tradycyjny – mówił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Maturzyści nie będą zdawali egzaminu ustnego. Matura z matematyki na poziomie podstawowym będzie miała mniej pytań przede wszystkim w zakresie zadań otwartych przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzamin.

Podczas obowiązkowego egzaminu z języka polskiego (170 minut) absolwenci będą mieli do wyboru trzy tematy wypracowania: dwie rozprawki (pierwszy ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych) oraz interpretacja tekstu poetyckiego.

Podczas egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Będzie też tylko 7 zadań otwartych (dotychczas 9). Podczas egzaminu z obowiązkowego języka obcego wymagany będzie średni poziom znajomości języka A2 (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Ósmoklasiści nie muszą czytać Wańkowicza i ćwiczyć angielskiego Past Perfect.

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego ograniczona zostanie liczba lektur obowiązkowych, a pracą pisemną będzie stworzenie tylko jednej z dwóch form wypowiedzi: rozprawki albo opowiadania.

Co więcej ich temat nie będzie wskazywał lektury, do której mają odwołać się uczniowie. Będzie musiała nią być wybrana lektura obowiązkowa. W arkuszach mniej będzie także zadań dotyczących czytania ze zrozumieniem. Zmniejszona został liczba zadań z matematyki (przy zachowaniu czasu egzaminu) i ograniczone wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej. Największe zmiany w egzaminie z języka obcego dotyczyć będą obniżenia oczekiwanego poziomu biegłości językowej (poziom A2). Będzie mniej zadań i ograniczony zostanie zakres struktur gramatycznych.

Harmonogram

Oba egzaminy przeprowadzone będą w maju. Kończący naukę w liceach i technikach egzamin dojrzałości rozpoczną 4 maja, a ósmoklasiści będą zdawać w dniach 25-27 maja. Potem rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku. z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane tylko do końca maja.

Do 14 lipca uczniowie będą musieli uzupełnić wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca 2021 roku. Od tego momentu uczniowie będą mieli czas tylko do 30 lipca na złożenie potwierdzenia woli i przedłożenia oryginałów świadectw. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe donieść trzeba będzie także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Listy przyjętych do szkół zostaną opublikowane 2 sierpnia.

Powrót do szkół?

Do końca lutego szkoły mają działać na dotychczasowych zasadach, a to oznacza że stacjonarnie pracują tylko uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Wszystko wskazuje na to, że w ławkach będą pracować także w marcu.

– W przyszłym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca tego, co dalej z nauką w szkołach – powiedział wczoraj na antenie RMF FM Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki. – Mamy kilka możliwych wariantów, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się epidemia. Mamy nadzieję, że przynajmniej uda się utrzymać to, że dzieci z klas I-III uczą się stacjonarnie.

Gdyby jednak doszło do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń, to decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania szkół będzie podejmował premier z Radą Medyczną.

– Nasze dane wskazują na to, że w tej chwili nie widać wzrostu liczby zakażeń w szkołach – dodał Piontkowski.

Zdalnie i hybrydowa

Odkąd do szkół podstawowych wrócili najmłodsi uczniowie liczba placówek oświatowych, które w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem pracują całkowicie zdalnie lub w trybie hybrydowym systematycznie, ale powoli rośnie. Wczoraj Lubelskie Kuratorium Oświaty informowało o 30 takich przypadkach.

Zdalnie pracowała: Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2 we Włodawie, Gminne Przedszkole w Spiczynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Przedszkole Specjalne nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford w Tomaszowie Lubelskim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim, Szkoła Podstawowa im. St.Konarskiego w Milejowie, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy we Włodawie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Międzyrzecu Podlaskim.

W systemie hybrydowym działały: Przedszkole nr 84 w Lublinie, Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim, Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, Szkoła Podstawowa w Orchówku im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej, Szkoła Podstawowa im. Jana Szatowskiego ps. „Kowal” w Świerżach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lublinie, Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu, Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyniu Podlaskim.

– Wydaje mi się, że mimo działania w ścisłym reżimie sanitarnym zakażeń całkowicie nie uda się wyeliminować – mówi dyrektor jednej z tych szkół. – Zarówno dzieci jak i nauczyciele chodzą przecież po ulicach, zachodzą do sklepów, utrzymują kontakty międzyludzkie. Dlatego, gdyby decyzja należała do mnie żeby nie rozprzestrzeniać epidemii w szkołach podstawowych utrzymałbym tylko najmłodsze roczniki. Pozwoliłbym jednak na powrót do szkół licealistów. Ich szkoły stoją puste więc zagrożenia by nie było. Byłoby to jednak duże wyzwanie logistyczne. Jestem pewny, że moi koledzy z liceów poradziliby sobie z nim.