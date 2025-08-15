Nie żyje 13-letnia rowerzystka potrącona przez nietrzeźwego kierowcę

Jak wstępnie ustalili policjanci: w czwartek (14 sierpnia) około godziny 14 na ulicy Dęblińskiej w Puławach, 20-latek kierujący Audi jadąc ulicą Dęblińską od ulicy Piłsudskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił rowerzystkę, która wjechała na przejście.

Następnie doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka Volvo, kierowanym przez 58-latka.

Niestety: 13-latka jadąca jednośladem w wyniku odniesionych obrażeń, pomimo prowadzonej reanimacji, zmarła na miejscu zdarzenia.

Badanie alkomatem przeprowadzone przez mundurowych wykazało, że kierujący Audi miał pół promila. 20-latek został zatrzymany i trzeźwieje w policyjnym areszcie. Została od niego pobrana również krew do badań. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.