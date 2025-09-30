Stasiak za Kamolę w Grupie Azoty "Puławy"

Zakłady Azotowe "Puławy" mają nową szefową. Katarzyna Stasiak to ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 do 2017 roku pracowała w puławskim kombinacie, w tym jako dyrektor pionu wsparcia. Następnie pracowała jako menedżer w takich firmach jak JMP Flowers ze Stężycy, CIECH (obecnie Qemetica), Capgemini Poland i Hicron. W czerwcu zeszłego roku wróciła do "Puław" od razu na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzór korporacyjny, systemy IT, ochronę środowiska, kadry i obsługę prawną.

W związku z tym, że w poniedziałek, 22 września, ze stanowiska prezesa zarządu grupy kapitałowej "Puławy" zrezygnował Hubert Kamola, rada nadzorcza kilka dni później zdecydowała o powołaniu jego tymczasowego następcy. Zgodnie z jej decyzją, funkcję tę powierzono Katarzynie Stasiak. Jak długo nowa p.o. prezesa będzie kierowała chemicznym gigantem - nie wiemy. Jak mówi rzecznik prasowy Grupy Azoty S.A. Grzegorz Kulik, nowy prezes zostanie powołany w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które powinno zostać przeprowadzone przed zakończeniem obecnej kadencji zarządu spółki. Warto w tym miejscu dodać, że kadencja ta kończy się już w grudniu.

Dodajmy, że Kamola, który odszedł ze spółki bez podania przyczyn był jednocześnie wiceprezesem Grupy Azoty S.A z siedzibą w Tarnowie. Jego miejsce w zarządzie chemicznego koncernu zajął Artur Chołody.