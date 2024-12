W środę, 4 grudnia, w godzinach przedpołudniowych do posterunku policji w Ulhówku zgłosiła się rodzina zaginionego. Ustalono, że ostatnio był on widziany przed dwoma dniami. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Do akcji włączyli się strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz z Państwowej Straży Pożarnej. Pomagał im pies tropiący oraz dron.

Niestety spełnił się najczarniejszy scenariusz. Jeszcze tego samego dnia, na łąkach w okolicy rzeki Huczwa, w miejscowości Gródek, odnaleziono ciało mężczyzny. Prokurator obecny na miejscu nadzorował wykonywane czynności. Ciało 45-latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że przyczyną śmierci mężczyzny było wychłodzenie organizmu.

Zima zbliżająca się wielkimi krokami i coraz to niższe temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dla osób bezdomnych, samotnych czy starszych. W takich warunkach ryzyko wychłodzenia organizmu znacznie wzrasta. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy mogą potrzebować pomocy. Jeśli sami nie możemy udzielić wsparcia, niezwłocznie powiadommy odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Taki gest lub telefon może ocalić czyjeś życie. Dbajmy o siebie nawzajem, zwłaszcza w trudnych zimowych miesiącach.