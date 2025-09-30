Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Glina. Nowy rozdział to kontynuacja serialu Glina kręconego w latach 2003-2008. Tym razem do doświadczonych policjantów ze stołecznego wydziału zabójstwo (komisarz Banaś – Maciej Stuhr i Jóźwiak – Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka: aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska).

Jak czytamy w zapowiedzi, „Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom”.

Serial Glina. Nowy rozdział to koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Reżyserami serialu są Władysław Pasikowski oraz Dariusz Jabłoński. Scenariusz także tym razem napisał Maciej Maciejewski.

W serialu zobaczymy także Adriannę Biedrzyńską, Mariusza Bonaszewskiego, Annę Cieślak, Renatę Dancewicz, Piotra Deskura, Weronikę Książkiewicz, Olgierda Łukaszewicza, Agnieszkę Pilaszewską, Joannę Sydor czy Piotra Stramowskiego.

Premiera pierwszych dwóch odcinków w serwisie SkyShowtime: 16 października. Kolejne będą pojawiały się co tydzień. Cały serial to 6 odcinków.