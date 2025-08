Masz ochotę przenieść się w czasie do lat 30. XX wieku i zagrać w filmie historycznym? Teraz masz taką szansę! W Lublinie ruszył casting do zdjęć do produkcji „Zegar” w reżyserii Macieja Pawlickiego.

