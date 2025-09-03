Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Przez lata liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego doczekało się wielu wybitnych absolwentów, a część z nich pojawi się niebawem na uroczystych obchodach jubileuszu szkoły. Pięć lat temu świętowanie 105. rocznicy storpedowała pandemia, ale w tym roku nic nie stanie już na przeszkodzie, by spotkać się wspólnie i powspominać stare czasy.



Plan 110-lecia liceum jest dość bogaty, a całość zaczyna się już w czwartek 18 września złożeniem kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli. Na piątek przewidziana jest m.in. oficjalna gala, połączona z pasowaniem pierwszoklasistów. Całość w Centrum Spotkania Kultur, gdyż jak przewidują organizatorzy, mury „Zamoya” mogą nie pomieścić wszystkich chętnych.



Absolwenci szkoły na pewno czekają na sobotnią część obchodów – w planie jest spotkanie byłych uczniów oraz nauczycieli w budynku szkoły. Całość pod hasłem „Ta nasza młodość”. Następnie celebracja urodzin „Zamoya” przeniesie się do restauracji Etiuda – to już część nieoficjalna. Będzie to świetna okazja, by odnowić stare przyjaźnie i wrócić pamięcią do beztroskich lat szkolnych.



W organizację obchodów zaangażowany jest radny Zbigniew Jurkowski, który podkreśla, że jest dumnym absolwentem tej szkoły i z dużym sentymentem wspomina lata swojej edukacji w murach szkoły przy ul. Ogrodowej. Jurkowski zapewnia, że nikt, kto zdecyduje się trzeci weekend września spędzić z „Zamoyem” nie będzie tego żałował.



Rejestracja chętnych wciąż trwa. Na stronie szkoły można wypełnić specjalny formularz i zapisać się na konkretne wydarzenie bądź na każdy punkt jubileuszowych uroczystości.