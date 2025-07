„Spotkajmy się nad wodą” w Okunince. Zapraszamy do wspólnej zabawy

Czerwiec rekordowym miesiącem na lotnisku w Lublinie

Port Lotniczy Lublin obsłużył w czerwcu 52 939 pasażerów. To najwyższy wynik w historii działalności lotniska w tym miesiącu – o 14 proc. więcej niż w czerwcu 2023 roku. Wzrosła również liczba operacji lotniczych – wykonano ich 549, co stanowi wzrost o blisko 20 proc. rok do roku.