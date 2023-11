Meble z biura posłanki Pawłowskiej nadają się do wyrzucenia? Przyszły poseł twierdzi inaczej

Zacznijmy od tego, że posłowie otrzymują środki na prowadzenie swoich biur poselskich. Sejmowi debiutanci na remont lokalu i zakup wyposażenia dostają po 11 tys. zł. Ci, którzy w Sejmie spędzą kolejną kadencję, na jej starcie mogą liczyć na 6,5 tys. zł na ten cel. Parlamentarzystom należy się też comiesięczny ryczałt na wydatki związane z funkcjonowaniem biura. Od maja ubiegłego roku jest to kwota 19 tys. zł, którą można wydać m.in. na czynsz, wypłaty dla pracowników, tłumaczenia, ekspertyzy, zwroty kosztów przejazdów związanych z pracą poselską, ale i zakupy niezbędnych w biurze mebli czy urządzeń.

"Spadek" po poprzednikach

Z zakupionych w ten sposób przedmiotów parlamentarzyści mogą korzystać w czasie pełnienia mandatu. Po zakończeniu przez nich pracy sejmowej, wszystkie elementy stają się własnością Kancelarii Sejmu. Te, które nadają się do dalszego użycia, po zdaniu przez dotychczasowych użytkowników, z reguły są przekazywane posłom, którzy rozpoczynają swoją parlamentarną przygodę i dopiero będą urządzać swoje biura. Na przykład, gdy posłanką po raz pierwszy została Joanna Mucha z Trzeciej Drogi, otrzymała „spadek” po politykach dawnej Samoobrony. Z kolei cztery lata temu Krzysztof Grabczuk (Koalicja Obywatelska) przejął biuro, ale i znaczną część jego wyposażenia po swoim poprzedniku z Chełma, Grzegorzu Raniewiczu.

W tym roku po raz pierwszy na ul. Wiejską w Warszawie wybiera się m.in. Sławomir Ćwik, do niedawna miejski radny z Zamościa, który do Sejmu dostał się z drugiego miejsca na liście Trzeciej Drogi. Pod koniec października skontaktowali się z nim pracownicy Kancelarii Sejmu w celu przejęcia wyposażenia z biura Moniki Pawłowskiej. To posłanka mijającej kadencji, która cztery lata temu zdobyła mandat startując z listy Lewicy, a w międzyczasie zaliczyła krótki epizod w Porozumieniu Jarosława Gowina, by ostatecznie trafić do Prawa i Sprawiedliwości. Jako kandydatka tej partii w październikowych wyborach ubiegała się o reelekcję, ale do sukcesu zabrakło jej niemal 150 głosów.

Ćwik z przedstawicielem sejmowej kancelarii w lokalu przy ul. Bazyliańskiej na zamojskim Starym Mieście miał się spotkać wczoraj. Dzień wcześniej postanowił wybrać się tam osobiście, by zobaczyć, co dokładnie ma przejąć. Wizytę opisał we wpisie na Facebooku. Według jego relacji pracownica biura nie wpuściła go do środka i przekazała, że „poseł Pawłowska zamierza założyć fundację i chce dalej korzystać z lokalu”. Niedługo po tym odebrał telefon z Kancelarii Sejmu z informacją o odwołaniu zaplanowanego na czwartek spotkania. – Usłyszałem, że pani poseł poinformowała, że wszystkie składniki majątkowe z jej biura są zużyte i podlegają tzw. likwidacji – mówi w rozmowie z Dziennikiem Sławomir Ćwik.