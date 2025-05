Pół dnia bez wody. Miejska spółka planuje prace

Truskawki z salmonellą. Masz je w domu? Nie jedz

Ich spożycie wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego i to mimo że są świeże, a termin ważności mają do marca 2027. Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed spożywaniem mrożonych truskawek, które są do kupienia w jednym z popularnych dyskontów.