Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej zostało zaplanowane na sobotę, 4 października. Obchody rozpocznie o godz. 10.30 msza odprawiona w kościele Franciszkanów, barokowej świątyni pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie na Starym Mieście w Zamościu.

Po zakończeniu nabożeństwa uroczystości przeniosą się na Rynek Wielki, gdzie mniej więcej o godz. 11.55 ma się rozpocząć apel z udziałem żołnierzy, licznie zaproszonych gości i wszystkich zainteresowanych uczestnictwem.

Ta oficjalna część potrwa ponad godzinę, a kwadrans po godz. 13 ma się rozpocząć pokaz sprzętu, a także uzbrojenia, jakim dysponują terytorialsi. Na placu pod Pałacem Zamoyskich wojskowi serwować będą również żołnierski poczęstunek.

Dlaczego wybrany został akurat Zamość? Bo, jak czytamy w Zaproszeniu, to miasto "szczególnie bliskie" terytorialsom, bo tutaj powstała jedna z pierwszych brygad.

Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy, piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Zostały powołane do życia 1 stycznia 2017 roku, a dzisiaj mają w swoich szeregach 43 tys. żołnierzy, w tym ponad 6 tys. zawodowych.