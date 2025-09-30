Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Zamość to miasto, w którym w ten weekend odbędą się centralne obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Z okazji uroczystości żołnierze nakarmią wszystkich, którzy przyjdą, by z nimi świętować.
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej zostało zaplanowane na sobotę, 4 października. Obchody rozpocznie o godz. 10.30 msza odprawiona w kościele Franciszkanów, barokowej świątyni pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie na Starym Mieście w Zamościu.
Po zakończeniu nabożeństwa uroczystości przeniosą się na Rynek Wielki, gdzie mniej więcej o godz. 11.55 ma się rozpocząć apel z udziałem żołnierzy, licznie zaproszonych gości i wszystkich zainteresowanych uczestnictwem.
"Jesteśmy formacją wyjątkową – blisko ludzi, z których się wywodzimy. Żyjemy obok naszych sąsiadów, pracujemy w tych samych firmach, uczymy się w tych samych szkołach, a jednocześnie jesteśmy zawsze gotowi, by nieść pomoc i bronić naszych „małych ojczyzn”" - tak opisują siebie terytorialsi.