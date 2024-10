Każdy może zostać przedsiębiorcą. Bank pomoże pozyskać dotację z Unii Europejskiej na założenie nowego biznesu

Jak i czy w ogóle mogę wykorzystać środki europejskie na rozwój swojej firmy? Jak pozyskać takie finansowanie? To pytania, które zadają sobie nie zarówno nowi przedsiębiorcy, jak i ci, którzy są na rynku od wielu lat, ale właśnie podjęli decyzję, że chcą wykonać kolejny krok w rozwoju swojego biznesu.

Jak w takich sytuacjach może pomóc właśnie bank?

Banki towarzyszą przedsiębiorstwom od samego początku, czyli pomysłu na biznes, aż po wskazówki w jaki sposób zwiększać skalę przychodów, jak poprawić efektywność sprzedaży. Bank Pekao S.A. wspiera klienta od pomysłu na dotacje po podpowiedzi, już w dalszym etapie rozwoju firmy, w jaki sposób można zwiększać skalę swojej działalności. Z myślą o klientach tworzymy różnego rodzaju rozwiązania, które wspierają ich w pozyskiwaniu różnych źródeł finansowania. W naszym banku przygotowaliśmy dwa rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorcy mogą samodzielnie poszukiwać funduszy unijnych odpowiednich do swoich potrzeb.

Jakie to są narzędzia?

Pierwszym z rozwiązań jest wyszukiwarka funduszy unijnych. Jest ona bezpłatna, każdy przedsiębiorca, bez względu na to, czy jest klientem banku, może samodzielnie na stronie internetowej Pekao znaleźć dedykowany dla siebie program dotacyjny. Dzięki filtrom, które ustawiliśmy w naszej wyszukiwarce, przedstawiciel firmy może wybrać czy jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą, jak długo prowadzi działalność, w jakiej branży i w jakim województwie działa oraz jakie koszty chce sfinansować ze środków unijnych. Za pomocą tego narzędzia przedsiębiorca może samodzielnie znaleźć źródło środków unijnych, przeczytać jakie kryteria musi zrealizować, aby dostać dotację. Może także sprawdzić czy jego pomysł jest innowacyjny i czy wpisuje się on w ten konkretny program. Jeżeli znajdzie właściwy program, może zwrócić się do swojego banku. Zapraszamy też oczywiście do Banku Pekao S.A., aby zapytać, w jaki sposób złożyć wniosek o dotację.

To już wszystko co muszę zrobić?

Poza tym, że przedsiębiorca ma innowacyjny pomysł na rozwój swojej firmy, musi to wszystko wpisać w tak zwane ramy: spisać swój pomysł i przygotować biznesplan, napisać plan pozyskiwania środków unijnych. W ramach tych punktów należy uwzględnić cele realizowane poprzez projekt, np. czy moja firma rozwinie swoją działalność na rynku krajowym czy też wyjdzie na rynki międzynarodowe, czy też zwiększy dzięki temu skalę przychodów. Te wszystkie elementy są niezwykle istotne, jeżeli chcemy osiągnąć sukces wnioskując o dotację.

Wspomniała Pani, że są dwa rozwiązania, które przygotowaliście dla przedsiębiorców, a wspomnieliśmy o jednym. Co jest drugą częścią waszej oferty?

Drugim elementem, który udostępniliśmy jest kompendium wiedzy o funduszach europejskich, czyli bezpłatny poradnik dostępny również na stronie banku, do którego każdy ma dostęp.

Każdy? Nawet jeśli nie jest klientem waszego banku?

Dokładnie tak. Każdy, bez względu na to, czy jest klientem banku, może wejść na stronę www.pekao.com.pl i pobrać poradnik. Tam może przeczytać krok po kroku, co należy przygotować, aby uzyskać dotacje. Kompendium zawiera m.in. informacje o tym, jakich błędów nie popełniać, na co zwracać uwagę, gdzie szukać informacji o środkach unijnych. Pamiętajmy, że w każdym województwie są tak zwane punkty kontaktowe dedykowane funduszom europejskim, gdzie przedsiębiorca sam może bezpłatnie pozyskać informacje na temat środków unijnych. Można się w nich dowiedzieć co jest kluczowym aspektem mojego pomysłu pod kątem składania wniosku, kiedy i w jaki sposób należy złożyć wniosek oraz co w nim uwzględnić.

To jeszcze wracając do samego początku, wspomniała Pani, że towarzyszycie przedsiębiorcom czy też przyszłym przedsiębiorcom od samego pomysłu. Już na tym etapie można pójść do banku i włączyć go w prowadzenie mojego przyszłego biznesu?

Jak najbardziej, jeżeli tylko przedsiębiorca ma pomysł, to wystarczy, że spotka się z doradcą bankowym i opowie mu o tym pomyśle. Co jest niezwykle istotne w dotacjach unijnych, bardzo często wymogiem jest to, aby wdrażany pomysł był innowacyjny, czy to na poziomie przedsiębiorstwa czy też na poziomie krajowym. Przedsiębiorcy często obawiają się tego, że jeżeli zdradzą komukolwiek swój pomysł, to ktoś go wykorzysta i nie będzie on już uznawany za innowacyjny. Tutaj warto zaznaczyć, że doradcy w banku są zobowiązani do zachowania tajemnicy bankowej, co za tym idzie - nie udostępniają dalej informacji, które pojawiają się w trakcie rozmów z przedsiębiorcami. Pracownik może podpowiedzieć w jaki sposób skomercjalizować pomysł, jak przerodzić go w projekt inwestycyjny, aby móc uzyskać dotację. Opowie także z jakich innych form pomocy można skorzystać, ponieważ dla różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych można pozyskać nie tylko środki unijne, ale również środki krajowe.

Czy istnieje jakaś złota formuła, jak stworzyć taki wniosek, który ma większą szansę na to, żeby zostać zaakceptowanym i dostać dofinansowanie?

Przede wszystkim projekt inwestycyjny należy dostosować do ram programowych, przeanalizować w jaki sposób i na co te środki są dystrybuowane. Jeżeli przykładowy przedsiębiorca chce pozyskać środki na inwestycję na poziomie krajowym, to w ramach tej innowacji, którą będzie wdrażać w firmie nie może zostać zastosowana technologia wykorzystywana w innym przedsiębiorstwie na terenie Polski. Jeżeli natomiast program będzie dopuszczał innowacje na poziomie przedsiębiorstwa, to pomysł, który wykorzystała inna firma, można zaimplementować we własnym biznesie i będzie się to kwalifikować do dofinansowania ze środków unijnych. To niezwykle istotne, aby wiedzieć jakie są wymogi programu oraz jakie środki są na niego przeznaczone po to, aby nie tracić niepotrzebnie czasu i nakładów na wnioskowanie o finansowanie, którego nie mamy szansy otrzymać.

Jak rozumiem, jeśli będę miał pomysł na swoją firmę, to wystarczy, że napiszę sobie na kartce jedno zdanie: „chcę założyć taką firmę, w takiej branży”. A może muszę jednak zrobić coś więcej?

Wystarczy to jedno zdanie, ten pomysł nie musi być nawet spisany – to dobry punkt wyjścia do dalszych działań. Ta myśl może przerodzić się następnie w biznes plan, czyli opis, co przedsiębiorca chciałby stworzyć w danym projekcie inwestycyjnym, jakie cele zamierza osiągnąć - każda inwestycja musi się wiązać z celami, które mają przynieść wymierne wyniki. Pamiętajmy, że przedsiębiorca po uzyskaniu dotacji i zrealizowaniu projektu będzie musiał wykazać realizację konkretnych celów, które przyjął sobie w biznesplanie, dlatego niezwykle istotne jest to, aby te cele były sparametryzowane i dostosowane do projektu. Bardzo często przedsiębiorcy ubiegając się o dofinansowanie zapominają o tym, że na koniec należy się rozliczyć z realizacji planu. Trzeba pokazać, jak przyznana dotacja została wykorzystana.

Jakich innych ułatwień w pozyskiwaniu środków unijnych przedsiębiorcy mogą się spodziewać od banku?

Jednym z elementów, który udostępnia bank są tak zwane promesy kredytowe, czyli zobowiązania banku do partycypacji w kosztach projektów w przypadku uzyskania dotacji. Partycypacja oznacza udzielenie kredytu inwestycyjnego, który następnie będzie spłacany ze środków z dotacji. Dlatego bank weryfikuje czy przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność kredytową, czy ma zabezpieczone środki finansowe, aby taką inwestycję z uwzględnieniem dotacji unijnej móc zrealizować oraz czy będzie w stanie osiągnąć te cele, które zakłada projekt.

Wygląda na to, że pieniądze leżą na ulicy, wystarczy się po nie schylić, i zakładać swój biznes.

Dokładnie tak, zakładać swój biznes, czy rozwijać ten już istniejący. Mamy bardzo dużo różnego rodzaju programów, jeśli chodzi o środki unijne, mamy krajowy plan odbudowy i rozwoju, z którego płyną środki na transformację przedsiębiorstw. Wykorzystajmy ten czas, aby zrealizować jak najwięcej różnego rodzaju inwestycji. W szczególności w tych obszarach, które wspiera obecnie Komisja Europejska, czyli transformacja energetyczna przedsiębiorstw, zwięk-

szenie efektywności działalności produkcyjnej, zwiększenie skali działalności, wejście na nowe rynki, czy też rozwój pracowników - szkolenia, udział w konferencjach i targach. Projekty z tego zakresu mogą otrzymać finansowanie preferencyjne. To jest ten moment, aby efektywnie wykorzystać te środki, a my w Banku Pekao S.A. jesteśmy w stanie w tym pomóc.