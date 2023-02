Gorące okresy w handlu międzynarodowym - jak się na nie przygotować?

Współcześnie cały świat jest połączony dzięki technologii i kontaktom handlowym. Dużą rolę odgrywa w nim logistyka – właśnie ona umożliwia handel międzynarodowy. Popyt na różne dobra cały czas rośnie, co wywiera coraz większą presję na branżę łańcucha dostaw.

Można powiedzieć, że w świecie logistyki jedyną pewną rzeczą jest to, że nic nie jest pewne – udowodniły to ostatnie lata. Kluczem do stałego łańcucha dostaw jest skrupulatne planowanie i przygotowanie — szczególnie pod uwagę należy wziąć „gorące okresy” w handlu międzynarodowym.

W jakich miesiącach istnieje największy popyt na usługi logistyczne?

Kluczowym okresem w międzynarodowym handlu jest na pewno okres od chińskiego Złotego Tygodnia do sezonu świątecznego. Te ważne chińskie obchody trwają od 1 dnia października. Handel i transport w Chinach wtedy praktycznie zamiera, co wpływa oczywiście na międzynarodowy handel towarami. Oznacza to więc, że okres od października to końca roku jest okresem zwiększonego zapotrzebowania na każdy rodzaj transportu, co wpływa oczywiście na jego dostępność oraz ceny.

Handel międzynarodowy polski – jak gorące okresy w logistyce wpływają na transport?

Skuteczne planowanie wokół tych okresów może pomóc usprawnić operacje w łańcuchu dostaw, a tym samym pomóc uniknąć opóźnień i zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. W szczytowych okresach firmy często doświadczają problemów, takich jak wysokie koszty wysyłki, brak kontenerów, opóźnienia w dostawach i inne. Ponieważ wszystkie firmy spieszą się, aby dostarczyć swoje towary na czas przed okresem świątecznym, popyt na transport znacznie wzrasta, co skutkuje wyższymi cenami frachtu i kosztami we wszystkich metodach transportu.

Co więcej, zwiększa to presję na usługi magazynowania i dostawców jak np. firmy kurierskie, aby przetwarzali zamówienia, co wpływa na czas dostawy. Ponadto porty i służby celne w wielu krajach posiadają okrojoną kadrę, szczególnie podczas chińskiego Nowego Roku i Złotego Tygodnia. Oznacza to, że przetwarzają w pierwszej kolejności ładunki priorytetowe, pozostawiając wszystkie pozostałe przesyłki do czasu powrotu pracowników z urlopów.

Jak dobrze zaplanować dostawy w okresie zwiększonego zapotrzebowania na usługi logistyczne?

Chociaż utrzymanie kontroli nad łańcuchem dostaw w tych okresach może wydawać się trudne, istnieje kilka sposobów na ulepszenie istniejących procesów, aby lepiej radzić sobie w szczytowych okresach wysyłki.

Planuj z wyprzedzeniem

Zacznij planować import albo eksport potrzebnych towarów co najmniej kilka miesięcy przed kluczowymi datami. Upewnij się też, że bierzesz pod uwagę okres po każdym z okresów urlopowych, ponieważ lubią się one przeciągać i nie wszystko wraca do normy już pierwszego dnia po okresie świątecznym. Opracuj konkretny i kompleksowy plan wysyłki do poszczególnych krajów, aby określić, gdzie będziesz potrzebował wysyłek, ile kontenerów musisz zarezerwować, z jaką firmą będziesz wysyłać swoje towary i jakie masz opcje transportu. A ponieważ koszty wysyłki stają się szczególnie wysokie w szczytowych sezonach, pamiętaj, aby wynegocjować stawki frachtu i porównać oferty przed podjęciem decyzji o spedycji.

Poznaj alternatywne środki transportu

Podczas planowania transportu warto jest wziąć pod uwagę charakter dostarczanych produktów i nasz budżet i na ich podstawie określić najlepszy dla nas środek transportu. Oczywiście czasami nie mamy wyboru – jeżeli na przykład handel międzynarodowy produktami rolnymi jest naszym głównym źródłem dochodu, to musimy dobrać również środek transportu do naszych towarów.

Jeżeli jednak do wyboru mamy kilka różnych środków transportu, to weź pod uwagę, że koszty frachtu lotniczego będą znacznie wyższe niż koszty frachtu morskiego, więc jeśli nie zależy Ci na czasie lub Twoje produkty nie są uważane za produkty o dużej wartości lub łatwo psujące się, unikaj opcji transportu lotniczego.

Gdy już zdecydujesz, która opcja wysyłki jest odpowiednia dla Twojej firmy, zacznij przeglądać harmonogramy wysyłki, aby znaleźć najbliższe terminy rejsów i zarezerwować je z wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie miejsce w dobrej cenie.

Śledź swoje przesyłki

Dokładna wiedza o tym, gdzie w danym momencie znajduje się Twoja przesyłka, może pomóc w lepszym planowaniu i spełnieniu oczekiwań klientów. Może również odgrywać rolę w zwiększeniu przychodów i obniżeniu kosztów operacyjnych. Śledzenie przesyłki w czasie rzeczywistym staje się w coraz większym stopniu istotną częścią każdego procesu wysyłkowego. Korzystając z narzędzi do planowania tras, przewoźnicy i spedytorzy mogą planować przesyłki i udostępniać klientom szczegółowe informacje i daty transportu.

Pamiętaj, że świadomość szczytowych okresów wysyłki w ciągu roku to pierwszy krok do nauczenia się, jak planować w tych miesiącach transport.