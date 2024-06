Dom z niezwykłym widokiem na ogród – zobacz gotowe projekty i zaplanuj budowę!

To synonim nowoczesnej architektury, którą podkreśla imponujące przeszklenie na elewacji ogrodowej, dodające bryle lekkości i elegancji. Słoneczna, otwarta przestrzeń dzienna zachwyca nietuzinkowym designem, a płynnie połączony z nią taras wypoczynkowy tworzy idealne miejsce do relaksu. Parter domu oferuje również sypialnię, zapewniającą gościom wygodę i prywatność, natomiast na poddaszu mieszkańcy mają do dyspozycji luksusowy apartament z łazienką, garderobą i panoramicznym widokiem na ogród oraz dwa pokoje dla dzieci. Komfort użytkowania domu oraz efektywne zarządzanie energią zapewnia przewidziana w projekcie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Praktycznym rozwiązaniem jest lokalizacja spiżarni w pobliżu dwustanowiskowego garażu, co znacznie ułatwia wnoszenie zakupów. "Dom w papawerach 3 (G2E)" to idealne rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesny styl w architekturze, funkcjonalność i energooszczędność.

Dom w rarytasach (E) OZE – energooszczędna parterówka z szerokim widokiem na ogród