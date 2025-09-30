Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 30 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
13:19
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

Udostępnij 0 A A

Premiera nowej gry to ekscytujący moment, ale czy jesteś na nią w pełni gotowy? Ten kompleksowy poradnik gracza przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy – od weryfikacji wymagań sprzętowych i przygotowania stanowiska, po świadome podejmowanie decyzji o przedsprzedaży. Dowiesz się również, jak śledzić informacje, optymalizować ustawienia i radzić sobie z technicznymi problemami po premierze.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Jak sprawdzić wymagania sprzętowe i przygotować komputer?

Zanim rozpoczniesz nową grę, zawsze zweryfikuj jej specyfikacje – zarówno minimalne, jak i zalecane. To kluczowe, aby Twój sprzęt sprostał wyzwaniu. Szczególną uwagę poświęć karcie graficznej (GPU), pamięci RAM oraz dyskowi SSD. Współczesne tytuły AAA często wymagają już 32 GB RAM, a karta graficzna powinna obsługiwać Ray Tracing oraz technologie takie jak DLSS czy FSR. Szybki dysk SSD znacząco skróci czasy ładowania. Niespełnienie tych kryteriów może skutkować niestabilnym działaniem lub spowolnieniami, co często oznacza konieczność modernizacji komputera.

Jak śledzić informacje o grze i unikać spoilerów?

Planując zakup gry, podejmij świadomą decyzję, a pomocny w tym będzie portal o grach. Pamiętaj o kilku kluczowych aspektach:

  • zaglądaj na oficjalne kanały deweloperów po najnowsze zwiastuny i fragmenty rozgrywki,

  • sprawdzaj kalendarze premier dla dat debiutów, w tym remasterów i remake'ów,

  • zapoznaj się z recenzjami przed premierą, aby ocenić jakość tytułu,

  • unikaj spoilerów (szczególnie fabularnych) na forach i w mediach społecznościowych, rozważ filtrowanie słów kluczowych,

  • pamiętaj o dodatkach (DLC), które często rozszerzają świat gry.

Jak przygotować stanowisko i akcesoria gamingowe?

Odpowiednio przygotowane stanowisko do gier znacząco poprawia komfort i głębiej wciąga w wirtualny świat. Kluczowe są ergonomiczne peryferia, takie jak precyzyjna myszka i responsywna klawiatura, które zapewniają płynność rozgrywki. Niezbędny jest również monitor o wysokiej częstotliwości odświeżania, gwarantujący ostry i płynny obraz. Dla jeszcze intensywniejszych wrażeń warto rozważyć zestaw VR. Niezależnie od tego, czy preferujesz granie na PC, czy na konsolach – PlayStation 5, Xbox Series X/S, czy Nintendo Switch – zawsze masz możliwość spersonalizowania swojego sprzętu i jego ustawień. Dzięki temu idealnie dopasujesz każdą grę do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, czerpiąc z niej maksimum przyjemności.

Jak zoptymalizować ustawienia gry dla najlepszej wydajności?

Po uruchomieniu gry kluczowe jest skonfigurowanie ustawień graficznych. Twoim celem jest znalezienie optymalnego balansu między atrakcyjną oprawą wizualną a płynnością rozgrywki, mierzoną w klatkach na sekundę (FPS). Redukcja parametrów takich jak rozdzielczość, jakość tekstur, cienie czy efekty specjalne nie tylko zwiększy liczbę klatek, ale także poprawi stabilność obrazu. To szczególnie ważne w dynamicznych strzelankach FPP, gdzie liczy się każda milisekunda reakcji, oraz w tytułach z otwartym światem, takich jak GTA 6. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej produkcji i jej wymaganiach sprzętowych, sprawdź https://gaming.komputronik.pl/g/gta-6/. Dlatego nie wahaj się eksperymentować z ustawieniami – tylko w ten sposób znajdziesz konfigurację idealnie dopasowaną do możliwości Twojego komputera, gwarantującą najlepsze wrażenia z gry.

Co zrobić, gdy gra ma problemy techniczne po premierze?

Nowo wydane gry często borykają się z różnorodnymi problemami. Gracze mogą doświadczyć błędów technicznych, niestabilnego działania, a nawet kłopotów z połączeniem serwerowym, nawet po wstępnej optymalizacji ustawień. Zawsze w pierwszej kolejności sprawdź dostępne aktualizacje, aby upewnić się, że Twoja gra jest w pełni na bieżąco. Deweloperzy często szybko udostępniają poprawki, dlatego warto śledzić ich oficjalne kanały komunikacji w celu uzyskania informacji o wszelkich planowanych zmianach. W przypadku trudności z serwerami bądź przygotowany na ewentualne kolejki. Jeśli mimo to wydajność gry nadal jest niska, spróbuj obniżyć ustawienia graficzne – to często przynosi znaczną poprawę. Pamiętaj, że czasem cierpliwość jest kluczem, ponieważ większe aktualizacje zazwyczaj kompleksowo rozwiązują większość problemów.

Dlaczego nowe gry często mają błędy na starcie?

Nowo wydane gry często borykają się z różnymi niedociągnięciami. Proces produkcji tytułów AAA jest niezwykle skomplikowany, co nierzadko prowadzi do problemów już na starcie.

Deweloperzy, pod presją napiętego harmonogramu wydawniczego i wysokich oczekiwań finansowych, są zmuszeni wprowadzać gry na rynek, czasem zanim zostaną w pełni dopracowane. Chociaż opóźnienie premiery z pewnością sprzyjałoby lepszemu dopracowaniu, nie zawsze jest to możliwe. Współczesne projekty są gigantyczne – weźmy choćby realistyczne RPG-i z ich rozbudowanymi wyborami i nowatorskimi mechanikami. Przetestowanie wszystkich możliwych scenariuszy jest po prostu niewykonalne. W rezultacie to gracze często natrafiają na usterki dopiero po oficjalnym debiucie tytułu.

Jak dołączyć do społeczności graczy po premierze gry?

Po opanowaniu podstawowych mechanik gry, dołączenie do aktywnej społeczności znacząco wzbogaci Twoje doświadczenie. Niezależnie od preferencji, tryby multiplayer i kooperacyjne oferują mnóstwo zabawy z innymi graczami. Przykładowo, w grach RPG akcji często znajdziesz rozbudowane opcje kooperacji, wprowadzające unikalne mechaniki rozgrywki. Żywe społeczności graczy działają na platformach takich jak Steam, Xbox czy PlayStation, gdzie dostępne są fora i grupy dyskusyjne. Kluczową rolę odgrywają również usługi abonamentowe, na przykład Xbox Game Pass czy PlayStation Plus. Udostępniając nowe tytuły już w dniu premiery, szybko budują solidną bazę graczy. Warto także śledzić platformy streamingowe, aby oglądać rozgrywkę na żywo i dyskutować z innymi entuzjastami. Niezależnie od gatunku, każda popularna produkcja szybko gromadzi wokół siebie zaangażowaną społeczność fanów.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

4 promile we krwi i zero wyobraźni

4 promile we krwi i zero wyobraźni

Prawie cztery promile alkoholu w organizmie miała 42-letnia mieszkanka Lublina, która wsiadła za kierownicę hondy. Najpierw uderzyła w dwa zaparkowane samochody, a następnie zakończyła jazdę na drzewie przy ul. Kleeberga. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
DO ZOBACZENIA
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Maciej Stuhr, Nela Maciejewska, Jacek Braciak, Renata Dancewicz, Weronika Książkiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Piotr Stramowski – premiera serialu Glina: Nowy Rozdział już 16 października. A na razie jest pierwszy zwiastun.

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim kapitanem Orlen Oil Motoru, srebrnym medalistą PGE Ekstraligi w tym sezonie oraz żużlowym mistrzem świata – Bartoszem Zmarzlakiem. Lider „Koziołków” otrzymał od głowy państwa biało-czerwoną flagę, a sam w rewanżu przekazał prezydentowi swój żużlowy kombinezon
Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem
4 października 2025, 13:46

Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Zamość to miasto, w którym w ten weekend odbędą się centralne obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Z okazji uroczystości żołnierze nakarmią wszystkich, którzy przyjdą, by z nimi świętować.
Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Podróże do egzotycznych krajów przestały być jedynie ucieczką od codzienności — dziś to okazja do doświadczenia czegoś wyjątkowego. Coraz więcej osób poszukuje nie tylko pięknych widoków, ale także komfortu, autentyczności i wrażeń, które zostają na długo. Luksusowe wakacje nie muszą oznaczać wyłącznie wypoczynku w pięciogwiazdkowym hotelu. To także kontakt z naturą, smak lokalnej kultury i perfekcyjnie zorganizowana podróż. Trzy kierunki, które szczególnie zasługują na uwagę, to Fidżi, Kostaryka oraz Malediwy – każdy z nich oferuje inny wymiar podróży, ale łączy je jedno: niezapomniane przeżycia w wyjątkowym otoczeniu.
Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

Premiera nowej gry to ekscytujący moment, ale czy jesteś na nią w pełni gotowy? Ten kompleksowy poradnik gracza przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy – od weryfikacji wymagań sprzętowych i przygotowania stanowiska, po świadome podejmowanie decyzji o przedsprzedaży. Dowiesz się również, jak śledzić informacje, optymalizować ustawienia i radzić sobie z technicznymi problemami po premierze.
Skuteczny branding – jak stworzyć markę, która przyciąga klientów?

Skuteczny branding – jak stworzyć markę, która przyciąga klientów?

W świecie pełnym konkurencyjnych marek, skuteczny branding stał się nie tylko przewagą, ale koniecznością dla firm dążących do sukcesu. Tworzenie marki, która rzeczywiście przyciąga klientów, to sztuka łącząca strategiczne myślenie z emocjonalnym połączeniem z odbiorcami. Poznaj sprawdzone metody budowania rozpoznawalnej marki, które pomogą Ci wyróżnić się na rynku i zbudować lojalną społeczność klientów.
Skandal w lubelskim ZUS. Pracownice miały podtruwać koleżankę

Skandal w lubelskim ZUS. Pracownice miały podtruwać koleżankę

ZUS w Lublinie jest wstrząśnięty informacją, że w jednym z wydziałów mogło dochodzić do podtruwania pracownicy. W związku z dochodzeniem cztery urzędniczki straciły pracę.
Jarosław Hampel kończy karierę. Trwa sprzedaż biletów na turniej pożegnalny z jego udziałem w Lublinie

Jarosław Hampel kończy karierę. Trwa sprzedaż biletów na turniej pożegnalny z jego udziałem w Lublinie

Sezon w PGE Ekstralidze dobiegł końca, ale nie oznacza to końca żużlowych emocji w naszym mieście. W niedzielę, piątego października, po raz ostatni na tor przy Al. Zygmuntowskich wyjedzie Jarosław Hampel. Trwa sprzedaż biletów na to wydarzenie
Czy żarówki LED H7 rzeczywiście poprawiają widoczność na drodze?

Czy żarówki LED H7 rzeczywiście poprawiają widoczność na drodze?

Wielu kierowców zastanawia się, czy wymiana standardowych żarówek halogenowych na nowoczesne LED-y H7 to tylko modny trend, czy realne wsparcie dla bezpieczeństwa. Zwłaszcza że producenci kuszą hasłami o białym świetle jak w luksusowych autach i lepszej widoczności w nocy. Pytanie brzmi, jak to wygląda w praktyce?
Jak zacząć zdrowe odżywianie – przewodnik dla początkujących

Jak zacząć zdrowe odżywianie – przewodnik dla początkujących

Prawidłowo zbilansowana dieta odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i wpływa na ogólną kondycję fizyczną oraz psychiczną. Nawyki żywieniowe oddziałują zarówno na profilaktykę chorób cywilizacyjnych, jak i na codzienny poziom energii. Coraz więcej badań epidemiologicznych podkreśla, że sposób odżywiania stanowi jeden z głównych czynników modyfikowalnych, wpływających na stan zdrowia populacji. Dieta pełna wartościowych składników dostarcza organizmowi niezbędnych witamin i minerałów, co sprzyja prawidłowej pracy narządów. Z kolei nieodpowiednie odżywianie, oparte na żywności wysoko przetworzonej, może zwiększać ryzyko niedoborów pokarmowych. W długiej perspektywie konsekwencje te wpływają nie tylko na samopoczucie, ale także na wydolność organizmu i procesy metaboliczne.
5 prostych sposobów na walkę z kamieniem w łazience

5 prostych sposobów na walkę z kamieniem w łazience

Kamień w łazience to problem, z którym zmaga się większość domów korzystających z twardej wody. Osad z wapnia i magnezu pojawia się na bateriach, kabinach prysznicowych, płytkach, a także w urządzeniach AGD. Początkowo jest to niewielki nalot, ale z czasem staje się twardy i trudny do usunięcia, a jego obecność skraca żywotność instalacji i sprzętów. W konsekwencji oznacza to większe rachunki za energię oraz częstsze naprawy. Aby skutecznie poradzić sobie z tym problemem, warto łączyć metody domowe i techniczne. Dzięki temu można utrzymać łazienkę w czystości i ograniczyć powstawanie kamienia już u źródła.
Lubelscy radni PiS

Sześć projektów radnych PiS. „Liczymy na prezydenta Żuka”

Radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili sześć priorytetowych inwestycji, które chcą wpisać do budżetu Lublina na 2026 rok. Podkreślają, że to najważniejsze z aktualnych potrzeb miasta.
Parking przy ul. Peowiaków położony w obrębie osiedla Planty, w pobliżu delegatury urzędu wojewódzkiego był dotąd bezpłatny przez cały rok. I z reguły zastawiony do ostatniego miejsca. Po wejściu w życie zmian, za darmo, podobnie jak na innych w strefie B, bezpłatnie będzie tutaj można zostawiać auto jedynie poza sezonem czyli od początku października do końca marca

Mniej darmowych parkingów w mieście. Rada zgadza się na rozszerzenie płatnej strefy

Większość pomysłu nie poparła, ale ponieważ przeciwko było 7 osób, a 6 się wstrzymało, to 9 głosów na „tak” wystarczyło, by poszerzyć w Zamościu zasięg stref płatnego parkowania. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.
Dyrektor Elżbiera Korszla i starosta Janusz Hordejuk

Poprzednik wybrał instytut w Puławach. Szpital w Parczewie ma nową szefową

To Elżbieta Korszla pokieruje szpitalem w Parczewie. Wygrała konkurs i została powołana na 6-letnią kadencję.

Najnowsze
4 promile we krwi i zero wyobraźni

14:26 4 promile we krwi i zero wyobraźni

14:25

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

14:09

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

13:46

Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

13:10

Jarosław Hampel kończy karierę. Trwa sprzedaż biletów na turniej pożegnalny z jego udziałem w Lublinie

13:10

Skandal w lubelskim ZUS. Pracownice miały podtruwać koleżankę

12:31

Sześć projektów radnych PiS. „Liczymy na prezydenta Żuka”

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
4 promile we krwi i zero wyobraźni

4 promile we krwi i zero wyobraźni

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

4 promile we krwi i zero wyobraźni

4 promile we krwi i zero wyobraźni

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Farming Simulator 25: Highlands Fishing
film

Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Co nas czeka w kampanii dla jednego gracza? (wideo)

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
film

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

galeria
film
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Foto
Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

galeria
Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat