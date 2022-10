Rolnicza jesień pełna nowości!

Operacja Olka nagle podrożała. "Dziura w sercu", a teraz kurs dolara

Kiedy mieliśmy nadzieję, że do pokonania została nam ostatnia prosta, pojawiły się poważne komplikacje – piszą rodzice 3-latka z Lublina. – Oluś jest bardzo dzielny. Jego stan zdrowia na szczęście się nie pogorszył. Jedyne co się zmieniło, to kurs dolara – przyznaje Paulina Polak, mama chorego na serce chłopca. A przez to koszty operacji dziecka w Bostonie są dużo wyższe.