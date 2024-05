W czym pomogą Ci profesjonalne zdjęcia biznesowe?

Sesję biznesową możemy wykonać wszędzie. Musimy jedynie uzgodnić tę kwestię z fotografem. Klienci fotografów biznesowych decydują się na sesje w biurze swojej firmy, w plenerze lub studiu fotograficznym. Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony.

Przykładowo robiąc sesję w plenerze możemy uzyskać oryginalne i niebanalne fotografie. Musimy jednak wziąć co najmniej dzień wolnego i być przygotowani na to, że pogoda się zepsuje. Zaletą sesji zdjęciowych w siedzibie naszej firmy jest to, że możemy w krótkim czasie sfotografować więcej osób. Dodatkowo nasi pracownicy od razu po zdjęciach mogą wrócić do swoich obowiązków zawodowych.



Zobacz jak wygląda zdjęcia biznesowa w plenerze z Krzysztofem Zaleskim

Jak najlepiej przygotować się do sesji zdjęciowej?

Przygotowania do sesji biznesowej omówimy podczas pierwszego spotkania z fotografem. Od klientów oczekuje się przede wszystkim przygotowania stroju. Nasze ubrania muszą być starannie wyprasowane. Jeżeli chcemy – naszą fryzurą i makijażem zajmie się zespół fryzjerów i wizażystów pracujących z fotografem. Bardzo ważne jest, żeby przed sesją dobrze się wyspać, a rano przed zdjęciami zjeść lekkie śniadanie (nie ma nic gorszego niż pozowanie z pełnym żołądkiem, zwłaszcza gdy mamy tendencję do wzdęć).

Po czym poznać dobrego fotografa biznesowego?

Dobrego fotografa biznesowego poznamy po jego portfolio, a także po tym jak odnosi się do klientów. Pamiętajmy, że fotograf powinien mieć nie tylko doskonałe umiejętności techniczne. Na co dzień pracuje on z ludźmi, dlatego musi posiadać wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Najlepsi fotografowie biznesowi są również świetnymi psychologami.

Jak wyceniane są zdjęcia biznesowe?

Niektórzy klienci mają problem z wyceną zdjęć biznesowych. Wydaje się im, że przy zakupie mniejszej ilości fotografii powinni zapłacić mniej. Fotograf biznesowy zwraca jednak uwagę, że przygotowanie i wykonanie sesji biznesowej jest tak samo pracochłonne niezależnie od tego czy klient zamówi jedno zdjęcie czy trzydzieści. Z tego względu płaci się tu za efekt, który dzięki zdjęciom biznesowym można osiągnąć.