– Samorząd Województwa Lubelskiego z pełnym zaangażowaniem wspiera oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz umożliwienia pracy Oddziału Kardiochirurgii w ramach kontraktu z NFZ. Liczymy na to, że dzięki wsparciu różnych instytucji, podmiotów, a w szczególności głosów społeczności lokalnej, mieszkańcy całej Lubelszczyzny będą mieli realny dostęp do szybkiej i specjalistycznej opieki kardiochirurgicznej – napisał w swoim apelu Jarosław Stawiarki, jednocześnie zachęcając do podpisania petycji, która trafi do NFZ, a szczególnie do „decydentów na szczeblu centralnym”.

Przypomnijmy, Oddział Kardiochirurgii funkcjonuje w szpitalu od początku tego roku, ale wszystko jest finansowane ze środków wewnętrznych szpitala. 13 maja pracownicy placówki zorganizowali pikietę pod Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Jak zgodnie twierdzili, bez umowy z NFZ funkcjonowanie oddziału jest zagrożone.

– Nasi pacjenci muszą szukać pomocy w innych ośrodkach. A przecież gdzie jest pacjent, tam powinny być i środki z NFZ – tłumaczyła podczas pikiety Marzena Siek, przewodnicząca zgromadzenia. – Nie mogliśmy już dłużej czekać. Były rozmowy, spotkania... Jako pracownicy chcemy pomagać, ale też mamy prawo walczyć o godne leczenie. Bo każdy z nas może kiedyś być tym pacjentem. Dziś mówimy jasno: potrzebujemy kontraktu i zrozumienia.

Głos w sprawie zabrał wówczas wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, do którego udali się przedstawiciele manifestujących. Otrzymał od nich obszerne pismo, w którym pracownicy szpitala przedstawili swoje postulaty. Jak zapowiedział: – Bezzwłocznie udamy się z tą petycją do Ministerstwa Zdrowia i pani minister ten problem zostanie po raz kolejny naświetlony.

Teraz trwa również zbiórka podpisów pod petycją w tej sprawie. Zachęca do tego, wspomniany już wcześniej Jarosław Stawiarski.

– Jestem przekonany, że społeczne poparcie oraz wspólne działanie przyniosą pozytywne rozwiązanie dla Lubelszczyzny – przekonuje marszałek.

Petycję można podpisać elektronicznie pod adresem petycjeonline.com