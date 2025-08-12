Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 12 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Chełm

Dzisiaj
7:26
Strona główna » Chełm

Nowe Oblicze Chełmskiego Ratusza: Surowy Modernizm w Zielonej Odsłonie

Autor: Zdjęcie autora Kamil Pomorski
Udostępnij A A
Wizualizacja budynku chełmskiego ratusza po remoncie. Decyzja odnośnie koloru zostanie podjęta po odkryciu historycznego koloru elewacji
Wizualizacja budynku chełmskiego ratusza po remoncie. Decyzja odnośnie koloru zostanie podjęta po odkryciu historycznego koloru elewacji (fot. Jakub Banaszek/fb)

Ponad 11,5 mln zł, miesiące pracy i wizja przyszłości – tak dziś wygląda remont Urzędu Miasta Chełm. Choć wizualizacja nowego ratusza może budzić mieszane uczucia, prezydent Jakub Banaszek zapewnia: efekt końcowy będzie robił wrażenie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Ratusz w Chełmie przechodzi największą metamorfozę od lat. Od lipca trwa gruntowna modernizacja dwóch budynków przy ul. Lubelskiej 63 i 65, które mają zyskać nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim funkcjonalność i oszczędność. Prace prowadzi kielecka firma PJM INVESTMENT, a całkowity koszt inwestycji to 11 568 000 zł, z czego 6,8 mln zł to dotacja z rządowego programu „Polski Ład”.

Na razie wizualizacja opublikowana przez prezydenta Jakuba Banaszka na Facebooku pokazuje dość minimalistyczną bryłę w neutralnych barwach, która – według zapewnień – dopiero po otoczeniu zielenią i kwiatami nabierze charakteru. Co ważne, kolor elewacji nie został jeszcze ostatecznie wybrany, więc mieszkańcy mogą spodziewać się jeszcze kilku niespodzianek.

Projekt zakłada znacznie więcej niż tylko nową fasadę. Obejmuje on:

  • termomodernizację obu budynków,
  • wymianę dachu, drzwi i okien,
  • remont pomieszczeń wewnętrznych,
  • modernizację instalacji CO, elektrycznej i gazowej.

Głównym celem inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych i poprawa warunków pracy urzędników oraz obsługi mieszkańców.

Choć remont wciąż trwa, a prace przeniosły się już do wnętrz budynków, urzędnicy zapewniają, że działalność magistratu pozostaje niezakłócona. Interesanci muszą jednak liczyć się z czasowymi utrudnieniami, które – jak przekonuje ratusz – są nieuniknioną częścią większych zmian.

Zakończenie remontu przewidziane jest na przyszły rok. Do tego czasu mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i... wyobraźnię. Bo choć dzisiaj nowy ratusz może wydawać się surowy, za kilka miesięcy może stać się jedną z wizytówek miasta.

Trwają prace związane z remontem budynków Urzędu Miasta. Obecnie wykonywane jest ocieplenie obiektu przy ul. Lubelskiej 65 (fot. Miasto Chełm/fb)
Wizualizacja zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Wiosennej w Pokrowce w ramach programu SIM

Nowe mieszkania w Pokrówce. 90 lokali dla mieszkańców gminy Chełm

Już od wtorku od godz. 17:00 chełmianie muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym

Chełm na trasie mistrzyń – kolarskie emocje i wielkie zmiany w ruchu ulicznym

Aukcja Jakuba Banaszka na rzecz 33. Finału WOŚP okazała się wielkim rozczarowaniem dla zwycięzcy

Spacer, który utknął w kalendarzu. 1660 zł za krok, którego nikt nie postawił

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Chełm remont ratusz Urząd Miasta Chełm modernizm Jakub Banaszek

Pozostałe informacje

W nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami noc spadających gwiazd

W nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami noc spadających gwiazd

W nocy z wtorku na środę warto nie spać, tylko spojrzeć w niebo. Przed nami noc perseidów. W kulminacyjnym momencie spadnie aż 100 meteorów na godzinę.

W minionym sezonie Ruch Izbica dwukrotnie ograła Brata Siennica Nadolna: u siebie 1:0 i na wyjeździe 2:1. Jak będzie w rozpoczynających się rozgrywkach?

Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica kontra Brat Siennica Nadolna

Już we wtorek zainaugurują nowy sezon zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Do rywalizacji przystąpią Ruch Izbica i Brat Siennica Nadolna. Derby powiatu krasnostawskiego zaplanowano na godzinę 18. Powodem przyspieszenia inauguracji nowego sezonu są zaplanowane na sobotę w Izbicy Dożynki.
Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi
HARMONOGRAM

Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi

Wakacje to czas, gdy myślimy o odpoczynku i rzeczach przyjemnych. Jednak banki krwi patrzą z niepokojem na topniejące zapasy. Pamiętajmy, że krew to lekarstwo, którego nie da się wyprodukować w warunkach laboratoryjnych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza na cotygodniowe akcje oddawania krwi.
Mateusz Stolarski przyznaje, że Motor ma swoje problemy w defensywie

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Taka gra w obronie jest nie do przyjęcia

Poniedziałkowy mecz Motoru Lublin z Lechią Gdańsk potwierdził, że obie drużyny bardzo dobrze radzą sobie w ofensywie. Niestety, gorzej jest w tyłach. Na konferencji prasowej po spotkaniu trener gości Mateusz Stolarski przyznał, że jego podopieczni muszą się poprawić w defensywie.
Wizualizacja budynku chełmskiego ratusza po remoncie. Decyzja odnośnie koloru zostanie podjęta po odkryciu historycznego koloru elewacji

Nowe Oblicze Chełmskiego Ratusza: Surowy Modernizm w Zielonej Odsłonie

Ponad 11,5 mln zł, miesiące pracy i wizja przyszłości – tak dziś wygląda remont Urzędu Miasta Chełm. Choć wizualizacja nowego ratusza może budzić mieszane uczucia, prezydent Jakub Banaszek zapewnia: efekt końcowy będzie robił wrażenie.

Najlepsze kolarki świata pojawią się na naszych szosach już we wtorek

Dzisiaj rozpoczyna sięTour de Pologne Women. Lubelskie stoi kolarstwem

Czas na kolejną edycję Tour de Pologne Women. Całość imprezy zostanie przeprowadzona na terenie województwa lubelskiego.
Motor dwa razy prowadził w Gdańsku, ale musiał się zadowolić remisem
SKRÓT MECZU
film

Piękne gole w Gdańsku. Motor przegrywał, prowadził, a ostatecznie zremisował z Lechią

W sumie 32 strzały. Z tego 13 celnych i 6 goli. Takich liczb można się spodziewać, kiedy na boisku spotykają się dwie drużyny, które mają problemy w defensywie. Tak było w poniedziałkowy wieczór w Gdańsku. Lechia prowadziła z Motorem Lublin 1:0, potem przegrywała 1:2 i 2:3, a ostatecznie zawody zakończyły się remisem 3:3.
Nowym libero chełmskiego beniaminka został Japończyk Sonae Kazuma

PlusLiga siatkarzy: Japończyk w kadrze beniaminka z Chełma

InPost ChKS Chełm na nowego libero
Mieszkańcy będą mieli wpływ na przyszłość transportu w Lublinie. Powstanie kluczowy dokument
sonda

Mieszkańcy będą mieli wpływ na przyszłość transportu w Lublinie. Powstanie kluczowy dokument

Nowe studium komunikacyjne wskaże kierunki rozwoju systemu transportowego w Lublinie. Dokument będzie podstawą do planowania dróg, komunikacji miejskiej i tras rowerowych. Miasto zapowiada, że mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych. Aktualnie poszukiwana jest firma, która zajmie się aktualizacją dokumentu przygotowanego ponad dekadę temu.
Niezłomny Żółw i Cyber Legion, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Niezłomny Żółw i Cyber Legion, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

To projekty, które mają zwiększyć bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni. Co zapowiedziano w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni?
KPO po lubelsku. Sprawdzamy, na co pójdą unijne dotacje w regionie
biznes

KPO po lubelsku. Sprawdzamy, na co pójdą unijne dotacje w regionie

Jachty z elektrycznym napędem, SPA, sale klubowe, domki letniskowe, sale zabaw dla dzieci, wypożyczalnie paralotni. Sprawdzamy, na co trafią środki z Krajowego Planu Odbudowy w województwie lubelskim. Przedsiębiorcy z branży hotelarsko-restauracyjnej otrzymają miliony złotych.
Areszt dla kobiety podejrzanej o zabójstwo swojego nowonarodzonego dziecka

Areszt dla kobiety podejrzanej o zabójstwo swojego nowonarodzonego dziecka

31-latka usłyszała zarzut zabójstwa dziecka. Kobiecie może grozić do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.
Po piciu na L4. Coraz więcej zwolnień lekarskich z kodem „C”

Po piciu na L4. Coraz więcej zwolnień lekarskich z kodem „C”

Zwolnienia z powodu nadużycia alkoholu istnieją od 7 lat. Według ZUS w pierwszym półroczu 2025 roku – jak podaje TVN24 – lekarze wystawili 4900 zwolnień z kodem „C”. To o ponad 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Balony nad Nałęczowem. Tak zawody wyglądały z powietrza
zdjęcia
galeria

Balony nad Nałęczowem. Tak zawody wyglądały z powietrza

Dwudzieste Międzynarodowe Zawody Balonowe w Nałęczowie: w klasyfikacji generalnej zwyciężył Kacper Borkowski. Drugie miejsce dla Denisa Dawidziuka, trzecie dla Arkadiusza Iwańskiego.

Dawna cerkiew unicka, obecnie prawosławna i pobliska dzwonnica cerkiewna w Wojsławicach to prawdziwe perełki architektoniczne
galeria

Cenne zabytki pięknieją. Kiedyś były tu magazyny, garaż i sklep chemiczny

W 1994 roku rozpoczął się remont cerkwi, ale został przerwany po dwóch latach na całą dekadę. Teraz jest inaczej i wszystko ma być gotowe do końca przyszłego roku.

Najnowsze
W nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami noc spadających gwiazd

09:23 W nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami noc spadających gwiazd

09:01

Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica kontra Brat Siennica Nadolna

08:13

Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi

07:50

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Taka gra w obronie jest nie do przyjęcia

07:26

Nowe Oblicze Chełmskiego Ratusza: Surowy Modernizm w Zielonej Odsłonie

06:48

Dzisiaj rozpoczyna sięTour de Pologne Women. Lubelskie stoi kolarstwem

21:00

Piękne gole w Gdańsku. Motor przegrywał, prowadził, a ostatecznie zremisował z Lechią

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
W nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami noc spadających gwiazd

W nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami noc spadających gwiazd

W minionym sezonie Ruch Izbica dwukrotnie ograła Brata Siennica Nadolna: u siebie 1:0 i na wyjeździe 2:1. Jak będzie w rozpoczynających się rozgrywkach?

Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica kontra Brat Siennica Nadolna

Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi

Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi

Mateusz Stolarski przyznaje, że Motor ma swoje problemy w defensywie

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Taka gra w obronie jest nie do przyjęcia

Wizualizacja budynku chełmskiego ratusza po remoncie. Decyzja odnośnie koloru zostanie podjęta po odkryciu historycznego koloru elewacji

Nowe Oblicze Chełmskiego Ratusza: Surowy Modernizm w Zielonej Odsłonie

Najlepsze kolarki świata pojawią się na naszych szosach już we wtorek

Dzisiaj rozpoczyna sięTour de Pologne Women. Lubelskie stoi kolarstwem

W nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami noc spadających gwiazd

W nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami noc spadających gwiazd

W minionym sezonie Ruch Izbica dwukrotnie ograła Brata Siennica Nadolna: u siebie 1:0 i na wyjeździe 2:1. Jak będzie w rozpoczynających się rozgrywkach?

Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica kontra Brat Siennica Nadolna

Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi

Brakuje krwi. Sprawdź, gdzie RCKiK organizuje akcje dawstwa krwi

Mateusz Stolarski przyznaje, że Motor ma swoje problemy w defensywie

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Taka gra w obronie jest nie do przyjęcia

Wizualizacja budynku chełmskiego ratusza po remoncie. Decyzja odnośnie koloru zostanie podjęta po odkryciu historycznego koloru elewacji

Nowe Oblicze Chełmskiego Ratusza: Surowy Modernizm w Zielonej Odsłonie

Najlepsze kolarki świata pojawią się na naszych szosach już we wtorek

Dzisiaj rozpoczyna sięTour de Pologne Women. Lubelskie stoi kolarstwem

Motor dwa razy prowadził w Gdańsku, ale musiał się zadowolić remisem
film

Piękne gole w Gdańsku. Motor przegrywał, prowadził, a ostatecznie zremisował z Lechią

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

film
Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina
film

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina

Tatary z nową jakością
film
WTOREK NA DZIELNI

Tatary z nową jakością

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują
film

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują

Foto
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

galeria
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce
galeria

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Sprzedam

sprzedam książki

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

9,00 zł
Różne -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

159,00 zł
Różne -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

169,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

15,00 zł

Komunikaty