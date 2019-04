Game Jame Square: 250 000 złotych i 40 godzin

Game Jame Square rozpoczyna się w piątek, 26 kwietnia, a potrwa do niedzieli - w Warszawie, na Torze Służewiec. Organizatorem imprezy jest Agencja Rozwoju Przemysłu wspólnie z ARP Games, akceleratorem gier wideo.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich pasjonatów oraz projektantów gier komputerowych. Będą oni mieli okazję wziąć udział w 40-godzinnym hackathonie.

Te zawody także rozpoczną się piątek, kiedy zostanie ogłoszony temat zadania. Uczestnicy będą mieli 40 godzin na stworzenie prostej i ciekawej gry.

Ich poczynania oceniać będzie jury, które nominuje najlepszych w siedmiu kategoriach:

- Best Game Play

- Best 2D Art

- Best 3D Art

- Best Audio

- Best Story

- Best Small Team

- Best Multiplayer Game

Najlepsze zespoły otrzymają Grand Prix i dwa równorzędne wyróżnienia, a pula nagród to wspomniane 250 000 złotych.

- Według raportu Forbesa polska branża gier jest warta 26 mld zł, co daje jej 23. miejsce na świecie. Newzoo i Wargaming wskazują Polskę jako 8. na świecie pod względem wydatków na gry. Ale jedną z barier rozwoju, na którą wskazało badanie przeprowadzone przez Krakowski Park Technologiczny jest brak właściwych kompetencji na rynku talentów w obszarze GameDevu. Dlatego jako ARP Games zaangażowaliśmy się w stworzenie game jamu z atrakcyjną pulą nagród. Jest to okazja dla twórców gier, by z jednej strony zaprezentować swoją kreatywność i specjalistyczne umiejętności, a z drugiej pracować pod dużą presją czasu - mówi w oficjalnym komuniakcie Remigiusz Kopoczek, prezes ARP Games.

Poza hackathonem organizatorzy przygotowali też sporo atrakcji, które będzie można śledzić podczas transmisji live na kanale Piotra "Izaka" Skowyrskiego w Twitch.tv - jak turniej e-sportowy najlepszych polskich drużyn Counter-Strike: Global Offensive.

W trakcie imprezy będą także stoiska startupów gamingowych wspieranych przez ARP Games.

Przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej zostali zaproszeni zagraniczni Youtuberzy, a całość wydarzenia wzbogaci relacja live ze specjalnego studia, w którym głównym tematem dyskusji będzie polski rynek GameDev.

W hackathonie Game Jam Square wezmą udział zespoły zaproszone po dokonaniu rejestracji. Impreza jest zamknięta dla widzów. Wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić wydarzenie za pomocą transmisji live.