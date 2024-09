Bawole serce na talerzu. Najlepsze przepisy na dania z pomidorów

Kromka świeżego chleba, na to solone mało i gruby plaster bawolego serca. Ta gruba przyjemność jest do zrealizowania. Zarówno pomidory malinowe i bawole serca kupiec na targu. Malinowe z marketu to inna bajka, już bez smaku dzieciństwa. Ale zanim przejdziemy do przepisów, kilka ciekawostek. - Słowo pomidor pochodzi z Włoch, gdzie te pyszne warzywa nazywano „pomi d’oro" co oznacza w wolnym tłumaczeniu “złote jabłka”. W Polsce długo nazywano je też tomatami (podobnie jak w Europie). Ta nazwa z kolei pochodzi od azteckiego xitomati, co oznaczało duży, pulchny owoc - pisze w swojej zwięzłej encyklopedii kulinarnej, publikowanej na Facebooku Andrzej Szylar.

Antyrakowy wojownik leci w kosmos

W warzywach i owocach obecne są składniki zwiększające odporność oraz aktywne substancje przeciwnowotworowe, które mogą blokować działanie wolnych rodników, odpowiedzialnych za uszkodzenia komórki, a nawet „reperować” wadliwe komórki. Warto z roślinnej apteki skorzystać. Żywność jest cudownym lekiem. Należy wykorzystywać antynowotworowy potencjał owoców i warzyw, ale zawarte w nich składniki nie zwalniają nas z obowiązku obserwowania sygnałów organizmu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z onkologiem.

Pomidory zawierają likopen i witaminę C. Likopen chroni przed różnymi rodzajami raka, witamina C wzmacnia system immunologiczny. Skromny pomidor jest jednym z najsilniejszych antyrakowych „wojowników”. Co warto do pomidora dołożyć? W czosnku i cebuli znajduje się około 30 substancji przeciwrakowych, blokujących i unieszkodliwiających szkodliwe substancje zawarte w żywności. Sałatka z pomidorów z cebulą i czosnkiem, podlana dobrą oliwą - wskazana. - Największymi producentami pomidorów na świecie są Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Polska zajmuje 22 miejsce z produkcją 928 826 ton pomidorów rocznie. I na koniec Pomidory były już nawet w kosmosie! W 1984 roku na pokładzie promu kosmicznego Challenger poleciało 12,5 miliona nasion pomidora, aby po ich powrocie sprawdzić wpływa promieniowania i innych czynników na ich zdolność kiełkowania - pisze Andrzej Szylar. A teraz przepisy. W kolejności alfabetycznej.

Bucatini z parmezanem i pomidorami

Składniki: 30 dag makaronu bucatini, 10 dag wędzonej szynki, 2 ostre papryczki, 2 ząbki czosnku, 1 szklanka posiekanych pomidorów, sól, pieprz, oliwa, parmezan.

Wykonanie: na rozgrzanej oliwie usmażyć szynkę, dodać chilli i czosnek, zamieszać, aż zapachnie. Dodać pomidory, gotować, aż sos zgęstnieje. Wymieszać sos z gorącym makaronem.

Obok talerzy podać kawałek parmezanu i tarkę oraz buteleczkę dobrej oliwy. Dla zwolenników ostrego smaku młynek z pieprzem.

Chutney pomidorowy

1 kg dojrzałych pomidorów, 50 dag kwaśnych jabłek, 25 dag białej cebuli, 6 ząbków czosnku, kawałek świeżego imbiru, 12 dag rodzynek, 2 małe ostre papryczki, mały kawałek cynamonu, łyżka ziaren gorczycy, 1-2 łyżeczki zielonego pieprzu, pół łyżeczki soli, 30 dag brązowego cukru, półtorej szklanki czerwonego octu winnego.

Pomidory sparzyć, przelać zimną wodą i obrać ze skórki. Pokroić w kostkę. Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić na ósemki. Cebulę obrać i także pokroić na ósemki. Czosnek i imbir obrać i posiekać. Wszystkie składniki wymieszać w rondlu. Wlać ćwierć szklanki octu i, mieszając, zagotować. Następnie 60-75 min gotować na małym ogniu, często mieszając i wlewając po trochu resztę octu. Gorący chutney przekładać do wyparzonych słoików i natychmiast je zamykać. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Po otwarciu można około miesiąca przechowywać w lodówce.

Dorada z pomidorami

Składniki: 4 nieduże dorady, 4 ząbki czosnku, masło, sól, pieprz, cytryna, sok z cytryny, świeże zioła. Po 15 dag grillowanych warzyw na osobę (cukinia, cebula, papryka, bakłażan, pomidor), oliwa, wytrawne wino, papier do pieczenia.

Wykonanie: Wypatroszone dorady oskrobać, obciąć płetwy, naciąć skórkę, umyć, osuszyć. Natrzeć solą i pieprzem. Do środka włożyć po 1 ząbku czosnku, masło, plastry cytryny, świeże zioła. Skropić oliwą. Każdą rybę ułożyć na osobnym papierze, skropić winem, obłożyć zgrillowanymi warzywami, zawinąć w papier. Piec 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Przepis: Ivo Violante.

Kociołek z bograczem

Składniki: 1 kg wołowiny bez kości, 10 dag wędzonej słoniny, 2 świeże żółte lub zielone papryki, 2 duże cebule, 3 duże pomidory bawole serca, 3 marchewki, 2 pietruszki, 50 dag ziemniaków, 1 suszona papryczka czereśniowa lub czuszka, 1 łyżka słodkiej papryki w proszku, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka kminku, sól, świeżo zmielony czarny pieprz.

Wykonanie: pokroić słoninę, wytopić w kociołku. Wrzucić drobno posiekaną cebulę, lekko ją zezłocić. Zdjąć kociołek z ognia, wsypać paprykę w proszku, wymieszać. Dorzucić wołowinę pokrojoną w drobną kostkę, podlać wodą i dusić kilka minut. Następnie podlać kociołek szklanką gorącej wody, wrzucić pokrojoną w kostkę paprykę, pokrojonego w ćwiartki pomidora, wyciśnięty czosnek, pokrojone w małą kostkę marchewki i pietruszki oraz kminek. Dusić na małym ogniu, w razie potrzeby podlać wodą. Kiedy mięso zmięknie, wrzucić ziemniaki pokrojone w kostkę i dolać wody, by bogacz miał konsystencję gęstej zupy. Gdy ziemniaki będą miękkie, przyprawić solą i pieprzem.

Konfitury z zielonych pomidorów

Jesienią możecie kupić drobne pomidory, które nie dojrzeją. Można z nich usmażyć konfiturę. Pyszną konfiturę do mięs. A zatem działamy.

Przekroić pomidory, wybrać pestki i włożyć do zimnej wody i gotować 5 minut. Wyjąć i osączyć. Tymczasem zagotować syrop z 1, 5 kg cukru na 1 kg pomidorów. Dodać skórkę cytrynową cienko obraną i sok z cytryny. Ciepłym syropem zalać owoce. Następnego dnia odlać syrop, zasmażyć do gęstości, włożyć pomidory i dosmażać do przeźroczystości. Ostudzić i założyć do słoików.

Leczo malinowe

Składniki: 50 dag zielonej papryki, 25 dag czerwonej lub żółtej, 60 dag dojrzałych pomidorów malinowych, 2 młode cukinie, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 50 dag cebuli, 40 dag cienkiej kiełbasy, olej, 2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku, ostra papryka w proszku, cukier, sól.

Wykonanie: strąki papryki pokroić w paski. Pomidory sparzyć, włożyć na moment do zimnej wody i obrać ze skórki. Pokroić cebulę i kiełbasę. W płaskim rondlu rozgrzać olej i podsmażyć cebulę. Dodać kiełbasę, następnie paprykę. Na koniec włożyć pokrojone w ćwiartki pomidory i dusić leczo na średnim ogniu 15 minut. Dodać młodą cukinię pokrojoną w kostkę, dusić 5 minut.

Tuż przed zdjęciem z ognia doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem, koncentratem, solą i sproszkowaną papryką, na samym końcu cukrem. Gotową potrawę posypać natką pietruszki. Podawać na gorąco z drobnymi kluseczkami.

Paprykarz z kurczaka

Składniki: 1 kurczak, 0,5 kg surowej podwędzanej kiełbasy, 10 dag wędzonego boczku, 50 dag zielonej papryki, 25 dag pomidorów, 1 marchew, 1 pietruszka, 3 cebule, 1 kg ziemniaków, 1 łyżka śmietany, 1 kieliszek wytrawnego wina, 5 ząbków czosnku, 2 łyżki słodkiej papryki, 1 łyżeczka pieprzu mielonego, sól.

Wykonanie: boczek pokroić w drobną kostkę i wrzucić do garnka. Gdy się stopi, zdjąć z ognia i dodać słodką paprykę. Podlać wodą, dodać pokrojoną cebulę, kawałki kurczaka, kiełbasy i warzyw. Podsmażyć, dolać wody, przyprawić czosnkiem, pieprzem i solą.

Po godzinie gotowania dodać ziemniaki. Gdy będą miękkie, wino, pomidory, doprawić śmietaną.

Pomidorówka po włosku

Składniki: 4 puszki włoskich pomidorów w zalewie (lub 1 kg świeżych malinowych), 2 włoszczyzny, 4 cebule, 2 pojemniki śmietany kremówki, 2 łyżki masła, 2 listki laurowe, ziele angielskie, biały pieprz, sól, pół szklanki białego wina, mozarella.

Wykonanie: na maśle podsmażyć pokrojoną na kawałki włoszczyznę. Dodać cebulkę. Rozdrobnić pomidory z puszki, dodać z zalewą do warzyw. Wlać białe wytrawne wino. Doprawić całość do smaku solą i grubo mielonym białym pieprzem. Wrzucić listki laurowe. Przykryć, gotować zupę na małym ogniu 30 minut. Jeśli komuś mało, może dodać litr soku pomidorowego. Przetrzeć zupę przez gęste sitko do drugiego garnka.Ponownie zagotować, doprawić do smaku, zaprawić śmietaną. Podawać z makaronem lub ryżem. Na talerzu ozdobić pokrojoną w kostkę mozarellą.

Na koniec szczypta zielonej pietruszki i kilka listków świeżej bazylii.

Sałatka szopska

Składniki: 4 czerwone papryki, 4 pomidory, 1 ogórek, 1 cebula, 25 dag sera feta, 5 ostrych papryczek, oliwki, małe cebulki, natka pietruszki, 2 łyżki oliwy, 1 łyżka octu winnego.

Wykonanie: papryki umyć i osączyć. Osuszone opiec w piekarniku, oczyścić z gniazd nasiennych, pokroić w kwadraty. Pomidory i ogórek pokroić w kostkę. Posiekać cebulę i natkę pietruszki. Wszystkie składniki wymieszać, ozdobić oliwkami i małymi cebulkami, skropić oliwą z octem. Na wierzchu ułożyć fetę, pokrojoną w kostkę. Kto lubi bardzo ostre potrawy, może wokół szopskiej sałatki ułożyć na talerzu ostre papryczki.

