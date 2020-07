Bon turystyczny już od soboty. Jakie będą zasady?

Komu przysługuje bon?

To świadczenie dla dzieci, które mają przyznaje prawo do: świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ lub dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszone w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka; w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Skorzystać będą mogły też osoby, które między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędą prawo do

świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego; dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.

Jak otrzymać bon?

Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, musisz się zarejestrować.

Jakie trzeba złożyć dokumenty żeby otrzymać świadczenie na dziecko niepełnosprawne (w kwocie 1000 zł)?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu, musisz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (PBT). Oświadczenie wypełnisz na PUE z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:

niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

• częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

• stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do oświadczenia musisz dołączyć kopię orzeczenia.

Jak wygląda bon turystyczny?

Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

Czy bonem można płacić kilka razy?

Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?

Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r. (dokonasz rezerwacji usługi w przyszłości).

Czy będę mogła skorzystać z bonu, jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?

Tak, jeśli do 31 grudnia 2021 roku uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.

Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za nocleg w hotelu będzie przewyższać wartość bonu?

Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłacić gotówką, kartą lub przelewem.

Czy bonem można opłacić wyjazd zagraniczny?

Nie. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych podmiotów znajdziesz na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Jeśli impreza turystyczna, w której uczestniczę, będzie obejmowała jakiś element zagraniczny, np. zwiedzanie Krakowa i Pragi – co wtedy?

Ustawa wymaga, aby usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne były świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc dana impreza zawiera w sobie element zagraniczny, to nie może zostać sfinansowana za pomocą bonu.

Jakie informacje znajdą się o danej firmie w bazie?

Turysta będzie mógł wyszukiwać przedsiębiorców lub OPP w bazie po nazwie i miejscowości.

Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.

Jak otrzymam informację, że mam przyznany bon?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz bon, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce „Ogólny” będzie zakładka „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny mail oraz numer telefonu komórkowego. W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go mailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu.

Co to jest kod obsługi płatności?

To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować nocleg w hotelu.

Czy jeśli wystąpię do POT o bon i dostanę decyzję odmowną, mogę się odwołać?

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania świadczenia w formie bonu, możesz złożyć odwołanie do ministra ds. turystyki – wiceministra rozwoju.

Gdzie znajdę na PUE ZUS informacje o bonie?

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce „Ogólny” jest nowa zakładka „Polski Bon Turystyczny”. Zobaczysz ją, jeśli masz prawo do świadczenia w formie bonu. Kliknij w „Polski Bon Turystyczny”, a następnie w „Mój bon”. Pojawią się następujące opcje:

„Aktywuj bon”, „Zmiana danych kontaktowych”, „Wniosek o dodatkowe świadczenie”, „Podgląd”.

Co trzeba zrobić, jeśli na PUE ZUS nie mam zakładki „Polski Bon Turystyczny”?

Jeśli w zakładce „Ogólny” nie ma zakładki „Polski Bon Turystyczny”, oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś złożyć wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej sprawie decyzję.

Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne?

Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”) SMS z kodem potwierdzającym tę płatność. Musisz go podać recepcjoniście.

Czy mogę sprawdzić, jaką wartość bonu mogę jeszcze wykorzystać?

Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Mam zakładkę na PUE „Polski Bon Turystyczny”, ale nie dostałem mailem kodu obsługi płatności. Co muszę zrobić?

Kod obsługi płatności otrzymasz przy aktywacji bonu. Aby to zrobić, wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie: „Polski Bon Turystyczny”> „Mój bon” i kliknij „Aktywuj bon”. Musisz uzupełnić swój aktualny mail oraz numer telefonu komórkowego.

Jeśli aktywowałeś bon, a nie otrzymałeś mailem kodu obsługi płatności, sprawdź, czy mail z kodem obsługi płatności nie znalazł się w folderze „Spam”. Kod możesz również sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.

Pomyliłem się i podałem w recepcji błędny kod obsługi płatności. Co muszę zrobić, aby zapłacić bonem za wczasy?

Podaj recepcjoniście prawidłowy kod obsługi płatności. Recepcjonista w razie pomyłki może ponownie wpisać kod i dokończyć proces płatności.

Z jakiego adresu e-mail otrzymam kod płatności?

Kod obsługi płatności zostanie wysłany z platformy ZUS PUE z domeny zus.pl

Czy POT będzie kontrolował jakość wykonania usług?

POT nie ponosi odpowiedzialności za usługi realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub OPP.

Czy można płacić bonami za kilkoro dzieci podczas jednej płatności?

Jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden numer bonu, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci, tzn. jeśli ktoś ma 3 dzieci, to otrzyma bon w wysokości 1500 zł. Będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu.