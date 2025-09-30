74-latka straciła ponad 55 tysięcy złotych. Myślała, że inwestuje na giełdzie

74-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego straciła dorobek życia. Padła ofiarą oszustwa internetowego – sądziła, że pomnaża swoje pieniądze, inwestując je na giełdzie.
W poniedziałek (29 września) do krasnostawskich policjantów zgłosiła się 74-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego, która złożyła zawiadomienie o popełnionym oszustwie. Kobieta przeglądając strony internetowe, natrafiła na ofertę inwestycyjną, która z założenia miała w szybki i łatwy sposób pomnożyć jej oszczędności. 74-latka wypełniła znajdujący się na stronie formularz, podając m.in. swój numer telefonu. Po pewnym czasie skontaktowała się z nią kobieta, która poleciła, aby wpłaciła na wskazane konto 1000 złotych.
Następnie kobieta wykonywała kolejne instrukcje – założyła konto na komunikatorze, konto e-mail, a także realizowała kolejne przelewy na wskazane przez oszustów konta bankowe. Na swoim koncie kobieta mogła podejrzeć jak jej fejkowe zyski rosną.
– Po tym jak rzekomy zysk osiągnął kwotę 18 tysięcy dolarów z seniorką skontaktowała się fałszywa księgowa oświadczając, że proces inwestowania się kończy, przy czym do wypłacenia środków konieczne było jeszcze opłacenie podatku inwestycyjnego. Ofiara oszustwa dokonała więc kolejnych wpłat – mówi podkom. Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.
Łącznie kobieta straciła ponad 55 tysięcy złotych.