Jesienny smak. Sprawdzone przepisy na przetwory domowe

Kolorowa papryka marynowana

Składniki: po 1 strąku czerwonej, zielonej, żółtej i pomarańczowej papryki, 2 ząbki czosnku, pół niedużej cebuli, 1 listek laurowy, 2 ziarnka ziela angielskiego, 4 ziarnka pieprzu, 4 goździki, mały baldach kopru, 1 łyżka oleju lub oliwy Na zalewę: 1 szklanka octu spirytusowego, 4 szklanki wody, 10 dkg cukru, 4 dkg soli.

Wykonanie: paprykę oczyścić z gniazd nasiennych, pokroić w paski. Układać w niedużych słoikach, przekładając przyprawami. Zalewę zagotować, następnie ostudzić i letnią zalewać paprykę. Na wierzch wlać łyżeczkę oliwy. Pasteryzować około 10 minut.

Sekrety pasteryzacji

Pasteryzacja polega na podgrzewaniu przetworów w hermetycznie zamkniętych naczyniach. W temperaturze od 60 do 100 stopni. Z powodu błędów w procesie pasteryzacji pracowicie sporządzone przetwory psują się jeszcze przed otwarciem.

Nasze babcie przechowywały przetwory bez pasteryzacji, przekładając je do wyprażonych słoików. Możecie spróbować tego sposobu. Umyte i osuszone słoiki należy wstawić do średnio nagrzanego piekarnika i stopniowo podnosić temperaturę do ponad stu stopni. Słoiki trzeba prażyć 25 minut, a nowe pokrywki wygotować. Słoiki napełnia się natychmiast po wyjęciu z pieca, zakręca, odwraca naczynie do góry, nakrywa kocem, pod którym powoli stygną. Metoda wyprażania słoików poprawia skuteczność pasteryzacji.

Jeśli wielokrotnie używamy tych samych słoików, za każdym razem trzeba kupić nowe wieczka. Słoiki najlepiej wyprażyć w piekarniku. Przykrywki, łyżkę wazową, lejek należy wysterylizować. Czyli gotować 3 minuty.

Najlepiej pasteryzować jednocześnie przetwory jednego typu, z tych samych owoców i w jednakowych naczyniach, ponieważ w procesie pasteryzacji podgrzewane przetwory zwiększają swoją objętość, nie wolno ich napełniać do końca, bo słoiki mogą popękać.

Istnieją dwa sposoby na pasteryzację. Pierwszy: nie podgrzane słoiki napełniamy chłodnymi przetworami, wstawiamy do letniej wody i stopniowo podgrzewamy. Czas pasteryzacji liczymy wtedy od osiągnięcia właściwej temperatury wody, podanej w przepisie. Praktycznie najlepiej odczekać do momentu zawrzenia wody, zmniejszyć gaz tak, by pasteryzacja odbywała się gorącej, lecz nie wrzącej wodzie. Drugi sposób zaleca się przy pasteryzowaniu przetworów przygotowywanych na gorąco. Napełniamy ogrzane słoiki podgrzanymi przetworami i pasteryzujemy w gorącej wodzie.

Gdy słoiki całkowicie wystygną, należy nacisnąć środek każdego wieczka. Nie mogą sprężynować. W przeciwnym razie należy powtórzyć pasteryzację. Jak przechowywać przetwory? W suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu. Prawidłowo przygotowane i zapasteryzowane przetwory zachowują odżywcze i smakowe właściwości do następnego lata.