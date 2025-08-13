Bezpłatne badania piersi na wyciągnięcie ręki. Gdzie i kiedy przyjedzie mammobus?

Rak piersi nie czeka. Ty też nie czekaj, skorzystaj z bezpłatnej mammografii, zanim będzie za późno. W najbliższych dniach do wielu miejscowości w naszym regionie przyjadą mammobusy. To szybka, bezbolesna i skuteczna metoda, by zadbać o swoje zdrowie.
Mammografię finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Mogą z niej skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat – bez żadnych opłat. I choć badanie trwa zaledwie 5 minut, a dla większości kobiet jest bezbolesne, z tej możliwości korzysta zaledwie co trzecia Polka.
– Badanie mammograficzne jest bezpieczne i naprawdę nie jednej uratowało już życie. Gorąco namawiam, by wśród codziennych obowiązków zarezerwować również czas dla siebie. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie – podkreśla Dorota Sepko, prezes Stowarzyszenia Moja Mammografia.
Mammobus to mobilna przychodnia wyposażona w nowoczesny sprzęt, który potrafi wykryć zmiany już na bardzo wczesnym etapie. W środku znajduje się także poczekalnia i przymierzalnia – komfort i dyskrecja gwarantowane.
– Połowa kobiet, która umiera z powodu raka piersi, żyłaby, gdyby w porę zgłosiła się na mammografię – mówi Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust Polska. – Wykonując około 1000 badań dziennie w naszych mammobusach, każdego dnia ratujemy życie pięciu kobiet.
Gdzie i kiedy w regionie zaparkuje mammobus?
Poniżej publikujemy harmonogram postojów w sierpniu:
Powiat bialski:
- 13.08.2025, Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, mammobus przy Ośrodku Zdrowia, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 13.08.2025, Piszczac, Włodawska 8, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 13.08.2025, Wisznice, Rynek 1, mammobus w parku, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 14.08.2025, Biała Podlaska, Wolności 1, mammobus na Placu Wolności, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 18.08.2025, Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, mammobus na parkingu SPZOZ, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 25.08.2025, Terespol, Wojska Polskiego 217, mammobus przy Miejskim Centrum Kulltury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 26.08.2025, Rossosz, Batalionów Chłopskich 53, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 13:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 26.08.2025, Wisznice, Rynek 35, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 27.08.2025, Biała Podlaska, Łukaszyńska 33, mammobus przy administracji Osiedla dla młodych, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 28.08.2025, Swory, Kościelna 5, mammobus przy Ośrodku Zdrowia, w godz. 13:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 28.08.2025, Zabłocie, Zabłocie 1, mammobus przy Ośrodku Zdrowia, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 29.08.2025, Sławacinek Stary, Sławacinek Stary 47, mammobus przy nowej świetlicy obok OSP, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
Powiat biłgorajski:
- 20.08.2025, Biłgoraj, Kościuszki 15, mammobus przy Centrum Kultury, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
Powiat chełmski:
- 25.08.2025, Siedliszcze, Bałasza Aleksandra 1, mammobus przy szkole, w godz. 8:30-13:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
Powiat hrubieszowski:
- 21.08.2025, Hordoło, Jurydyka 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 21.08.2025, Mircze, Kryłowska 2, mammobus przy Gminnej Bibliotece Publicznej, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 21.08.2025, Trzeszczany Pierwsze, Trzeszczany Pierwsze 194, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 22.08.2025, Hrubieszów, 3 Maja 7, mammobus przy Domu Kultury, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 25.08.2025, Horodło, Jurydyka 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 26.08.2025, Hrubieszów, Bolesława Prusa 8, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 27.08.2025, Mircze, Kryłowska 45, mammobus przy bibliotece, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
Powiat kraśnicki:
- 14.08.2025, Kraśnik, Aleja Niepodległości 44, mammobus przy Centrum Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
Powiat lubartowski:
- 28.08.2025, Michów, Rynek II 2, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
Powiat lubelski:
- 13.08.2025, Dominów, Rynek 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
- 13.08.2025, Lublin, Droga Męczenników Majdanka 15, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
- 23.08.2025, Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, mammobus przy Galerii Olimp, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 23.08.2025, Strzyżewice, Strzyżewice 109, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
Powiat łukowski:
- 27.08.2025, Wojcieszków, Kościelna 46, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
Powiat parczewski:
- 20.08.2025, Siemień, Stawowa 1b, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
Powiat świdnicki:
- 19.08.2025, Piaski, Lubelska 77, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 22.08.2025, Trawniki, Trawniki 604, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 23.08.2025, Świdnik, Aleja Lotników Polskich 28, mammobus przy skateparku, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
Powiat tomaszowski:
- 26.08.2025, Łaszczów, Partyzantów 12, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 28.08.2025, Tyszowce, 3 Maja 36A, mammobus przy Samorządowym Centrum Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
Powiat zamojski:
- 20.08.2025, Komarów-Osada, Rynek 15, mammobus przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 20.08.2025, Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, mammobus na Placu Tadeusza Kościuszki, w godz. 9:00-11:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 21.08.2025, Radecznica, Prusa 21, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003